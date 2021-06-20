Trong tháng 5 âm lịch sẽ có những ngày kiêng kỵ vì đây được gọi là tháng cửu độc. Ông bà ta hay nói “có thờ có thiêng có kiêng có lành". Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Theo dân gian truyền miệng thì tháng 5 âm lịch còn có tên gọi khác là tháng Cửu độc, lí do là vì tháng có 9 ngày mà cơ thể xuất hiện Cửu độc như độc rết, bọ cạp, bướm, rắn…

Trong tháng Cửu độc có 9 ngày độc bao gồm: 5, 6, 7, 15, 16, 17, 25, 26, 27 âm lịch. Dân gian có lời đồn rằng đây là những ngày mà thời điểm mà “Thiên địa giao thái cửu độc nhật”. Vào những ngày này các loại độc trong trời đất sẽ cùng hội tụ.

'Có thờ có thiêng có kiêng có lành' nên kiêng cử trong tháng Cửu độc để tránh tai họa vào người - Ảnh: Internet

9 ngày độc trong tháng 5 âm lịch cần ghi nhớ như sau:

Ngày 5: đây là Tết Đoan Ngọ cũng là ngày đứng đầu trong 9 ngày độc, dễ gặp yêu vong, tai họa bất ngờ nên uống rượu hùng hoàng, ngải thực vật để tránh tà.

Ngày 6: ngày gặp yêu vong, bất trắc, tai họa, nên ăn chay để tích phúc, giảm hung.

Ngày 7: ngày gặp yêu vong, bất trắc, tai họa

Ngày 15: ngày Rằm trăng tròn, gặp yêu vong, bất trắc, tai họa, lại trúng 4 ngày âm vượng nhất.

Ngày 16: ngày nguyên khí đất trời của vạn vật tạo hóa tổn hao, phạm phải thì trong vòng 3 năm vợ hoặc chồng bỏ mạng.

Ngày 17: ngày gặp yêu vong, bất trắc, tai họa.

Ngày 25: ngày trăng mờ tối, gặp yêu vong, bất trắc, tai họa.

Ngày 26: ngày gặp yêu vong, bất trắc, tai họa.

Ngày 27: ngày gặp yêu vong, bất trắc, tai họa lại có tranh chấp giáng xuống.

Ảnh minh họa: Internet

Bạn phải hết sức cẩn thận trong 9 ngày này vì đây là thời điểm âm dương tranh chấp, dễ dàng gặp những tai ương và làm tổn thương nguyên khí của con người.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo!

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thang-cuu-doc-tai-hoa-bat-trac-trung-trung-9-ngay-doc-trong-thang-5-ai-cung-can-chu-y-409476.html