Đúng 2 ngày tới, những tuổi may mắn này BẠC VÀNG ‘tràn bờ’, lộc lá khủng chờ ập tới, tiền đẻ ra tiền đợi lên nhà, mua xe dịp cuối năm

Tâm linh - Tử vi 18/06/2021 13:31

Theo tử vi ngày mới, trong vòng 2 ngày tới, 4 con giáp này sẽ có quý nhân giúp đỡ, tài lộc vào nhà như nước lũ, đếm tiền sái tay, tương lai sáng lạn.

Tuổi Sửu

Hôm nay bạn sẽ có chút xíu va vấp trong công việc tuy nhiên sang những ngày tới thì mọi chuyện thuận lợi. Bạn sẽ được đồng nghiệp tặng cho một món quà nào đó khá bất ngờ. Nếu đang đầu tư kinh doanh thì hãy mừng trước đi nhé vì trong tháng bạn sẽ trúng đậm. Theo tử vi ngày mới, hai ngày tới là lúc bạn gặp nhiều may mắn nhất tháng 6 đối với sự nghiệp lẫn tình yêu. Người trong mộng lâu năm chưa có dịp xuất hiện sẽ đổ bộ vào trái tim bạn trong ngày Chủ nhật tuần này. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Những ngày làm việc cuối tuần, có thể bạn sẽ bị sếp trách một chút nếu chểnh mảng công việc, tuy nhiên đừng lo lắng nhé vì sẽ qua ngay thôi. Hãy tập trung cao độ ngay vì có thể sẽ bị đồng nghiệp lời ra tiếng vào. Những ngày cuối tuần là dịp để bạn sẽ nhanh chóng lấy lại thăng bằng và có một món tiền may mắn chuyển vào tài khoản hoặc một phần thưởng mà sếp dành cho bạn. Riêng những ai đang đầu tư mua bán nhỏ thì hãy đón lấy bất ngờ vì từ ngày thứ Hai tuần sau, thần Tài sẽ ghé thăm, mang đến cho bạn cơ hội tài lộc không nhỏ. 

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân nếu muốn gặp may mắn cực đại bạn nên đặt một lọ hoa hồng ở phòng khách để hút vượng khí trong 2 ngày cuối tuần này. Thần may mắn gõ cửa, Cát tinh soi chiếu, bạn có thể may mắn đến mức nhận được lời đề nghị thăng chức nếu hoàn thành tốt công việc. Đặc biệt, hãy chuẩn bị kế hoạch mua sắm đình đám cho cuối tháng này vì có thể bạn sẽ trúng số bất ngờ với số tiền cực lớn.

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, trong 2 ngày tới, điềm may mắn sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến với Tuất sau nhiều cố gắng, chắt chiu từng thành quả. Những ai từng có ý định hãm hại bạn trong công việc sẽ được "gạt phăng" ngay lập tức vì sắp tới, bạn đã có quý nhân phù trợ. Điềm may báo hiệu, bạn có thể sẽ nhận lộc từ một người thân trong gia đình. Với Tuất nào đang có người yêu sẽ nhận được một món quà bất ngờ từ nửa kia của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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