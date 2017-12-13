Tháng 1/2018: Top nàng giáp có VẬN MAY không tưởng, TIỀN BẠC ê hề, cả chồng và nhà chồng đều được nhờ!

Tâm linh - Tử vi 13/12/2017 16:57

Tháng đầu năm 2018, những nàng giáp này mang đến vận may không tưởng, tiền bạc ê hề, chồng và gia đình chồng cũng được “thơm lây”.

Tuổi Tý

Tháng đầu năm mới của người tuổi Tý rất suôn sẻ. Vận thế tốt đẹp, phú quý hơn người, cơ hội quý giá phải được tận dụng.

Sự nghiệp có nhiều bước tiến tốt đẹp, thế nào cũng được đồng nghiệp, bạn bè giúp sức. Chuyện khó gì cũng qua, tiền tài từ cuối tháng ê hề. Về cuối tháng thì càng  thịnh vượng giàu sang.

Dịp Tết này người tuổi Tý không phải lo gì chuyện bạc tiền nữa. Họ cứ chuẩn bị tâm thế tận hưởng, công sức bỏ ra bao lâu nay sẽ được bù đắp xứng đáng.

Tình duyên và sức khỏe cũng rất tốt. Chuyện gì cũng vui vẻ, hạnh phúc. Tiền tài của gia đình cự thịnh tới những tháng sau đó.

Tháng 1/2018: Top nàng giáp có VẬN MAY không tưởng, TIỀN BẠC ê hề, cả chồng và nhà chồng đều được nhờ! - Ảnh 1
Vận thế tốt đẹp, phú quý hơn người, cơ hội quý giá phải được tận dụng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tháng 1 này với người tuổi Ngọ quả thật rất hanh thông, tuyệt vời. Quý  nhân sẽ luôn ở bên giúp họ gặt hái thành quả. Họ không chỉ có vận may cho mình mà còn mang may mắn đến cho người thân, gia đình.

Dù rằng họ gặp nhiều khó khăn khi làm, nhưng kết quả sau đó thì mỹ mãn không ngờ. Tiền tài đầy túi, dồi dào suốt tháng. Cứ cố gắng hết mình, ắt sẽ thành công.

Sức khỏe của con giáp này không được tốt, nên tập thể thao nhiều để tăng sức đề kháng nhé.

Tình duyên cũng rất rực rỡ, ai độc thân sẽ có cơ hội tìm được người phù hợp. Ai có gia đình thì cứ thành thật với nhau để hạnh phúc càng dài lâu.

Tháng 1/2018: Top nàng giáp có VẬN MAY không tưởng, TIỀN BẠC ê hề, cả chồng và nhà chồng đều được nhờ! - Ảnh 2
Tháng 1 này với người tuổi Ngọ quả thật rất hanh thông, tuyệt vời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tháng 1 này của người tuổi Dậu tốt đẹp hơn những tháng trước rất nhiều. Chuyện vui đến không ngừng. Họ còn có cơ hội thể hiện bản thân, khẳng định tài năng của mình, được sếp trọng dụng.

Tiền tài sẽ càng khởi sắc vào cuối tháng. Con giáp này hãy sẵn sàng đón tin vui tiền tài từ thu nhập phụ. Người thân và gia đình cũng được hưởng tài lộc như họ. Dù vậy, cũng đừng tiêu xài quá mức, tiền bạc sẽ cạn kiệt nhé!

Sức khỏe của con giáp này cũng rất tốt. Tình duyên vui buồn, lúc này lúc khác. Vợ chồng thì nên cùng nhau vượt khó khăn mới bền vững.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

4 con giáp giành hết vận may, hạnh phúc của thiên hạ, đủng đỉnh hưởng tài lộc cuối năm 2017

4 con giáp giành hết vận may, hạnh phúc của thiên hạ, đủng đỉnh hưởng tài lộc cuối năm 2017

Cuối năm nay là thời gian suôn sẻ may mắn nhất của những con giáp này.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp top con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 19 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 46 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 4 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két