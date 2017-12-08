3 con giáp vừa giàu vừa giỏi, vận mệnh phừng phừng rực rỡ, đi đến đâu cũng nổi bần bật trong năm 2018

Tâm linh - Tử vi 08/12/2017 06:30

Đây là những con giáp tỏa sáng rực rỡ nhất trong năm 2018, vừa giỏi vừa giàu hơn người.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vừa đẹp người lại giỏi giang, đi đến đâu cũng là tâm điểm. Họ luôn mong muốn có gia đình hạnh phúc, con cái đủ đầy.

Con giáp này sống nội tâm, phong nhã. Họ siêng năng làm việc, nhưng có phần bảo thủ. Họ thẳng tính và luôn rất minh bạch rõ ràng.

Họ bằng lòng hy sinh và nhún nhường để có một gia đình yên ấm. Họ cũng không ngại làm mọi việc để ai trong nhà cũng vui vẻ.

Đây là con giáp thành công nhất trong năm 2018, chuyện gì cũng hanh thông thuận lợi.

3 con giáp vừa giàu vừa giỏi, vận mệnh phừng phừng rực rỡ, đi đến đâu cũng nổi bần bật trong năm 2018 - Ảnh 1
Người tuổi Sửu vừa đẹp người lại giỏi giang, đi đến đâu cũng là tâm điểm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

2018 là 1 năm rất suôn sẻ với người tuổi Tỵ. Họ được nhiều người giúp sức trong công việc. Nếu có ý định kinh doanh riêng thì nên rõ ràng, đừng dựa dẫm người khác. Với ai còn độc thân thì đây là năm tìm được một nửa đích thực. Và ai đang yêu thì nên tránh mâu thuẫn.

Tinh thần sẽ gây ra nhiều điều không hay cho sức khỏe. Do đó dù có áp lực mệt mỏi thế nào cũng nên biết kiềm chế cảm xúc của mình.

3 con giáp vừa giàu vừa giỏi, vận mệnh phừng phừng rực rỡ, đi đến đâu cũng nổi bần bật trong năm 2018 - Ảnh 2
2018 là 1 năm rất suôn sẻ với người tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

2018 cũng rất suôn sẻ với người tuổi Tý. Từ sự nghiệp, sức khỏe, đến gia đạo đều tốt đẹp. Với ai làm công ăn lương thì thời điểm này sẽ được sự nâng đỡ của quý nhân. Năm 2018 cũng là năm ăn nên làm ra của người tuổi Tý, nhưng với điều kiện phải thật thà đúng đắn. Nếu ăn gian làm dối thì mất cả chì lẫn chài.

Người đang yêu thì nên vun đắp cho tình cảm. Để có một năm suôn sẻ thì con giáp này nên đi chùa cầu yên, ấm. Tình duyên trong năm cũng rất hợp để lập gia đình và sinh con cái.

Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Top con giáp từ tốn lên đời, SƯỚNG nhất, GIÀU nhất từ năm 2018

Top con giáp từ tốn lên đời, SƯỚNG nhất, GIÀU nhất từ năm 2018

Đây là những con giáp được quý nhân giúp sức, giàu sang ngất trời trong năm 2018.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp top con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 44 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 59 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 29 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 59 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi