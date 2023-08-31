Thần Tài điểm danh sổ vàng, 3 con giáp công thành danh toại trong 15 ngày tới: Ung dung có của đẩy nhà, phúc khí dồi dào, muốn gì được đó

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 13:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vơ vét hết lộc lá thiên hạ trong 15 ngày tới, làm ăn một vốn bốn lời.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn rất coi trọng sự nghiệp. Họ mong rằng mình có thể đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, đồng thời kiếm được thật nhiều tiền giúp cải thiện đời sống của chính bản thân mình và những người thân yêu.

Vì vậy, trong công việc, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội thể hiện bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo.

15 ngày tới là thời điểm rất may mắn đối với người tuổi này. Bản mệnh gặp được nhiều cơ hội đầu tư, kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Thậm chí, bạn có thể nhận được những khoản tiền thưởng nằm ngoài dự đoán.

Tiền bạc vào túi ngày càng nhiều khiến con giáp phát tài trong 15 ngày tới, càng tự tin hơn, ngày càng giỏi nắm bắt thời cơ hơn, tiền đồ rộng mở đến mức không thể dự đoán trước được.

Thần Tài điểm danh sổ vàng, 3 con giáp công thành danh toại trong 15 ngày tới: Ung dung có của đẩy nhà, phúc khí dồi dào, muốn gì được đó - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh ra không được “ngậm thìa vàng” như những con giáp khác. Bạn lớn lên trong hoàn cảnh khá khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi. Tuy vậy, người cầm tinh con Mèo lại là người rất lạc quan, yêu đời, không nản lòng, nhụt chí trước mỗi khó khăn. Bạn luôn cố gắng lan tỏa tinh thần lạc quan, hướng về ngày mai tươi sáng đến tất cả mọi người. 

Trong 15 ngày tới, người tuổi Mão nhận được cơ hội “trời ban” trong sự nghiệp. Đó có thể là cơ hội mà bạn tự tạo ra cho bản thân mình hoặc do các mối quan hệ mang đến. Mạnh dạn nắm bắt cơ hội này, người tuổi Mão sẽ đạt được những thành công ngoài mong đợi, kiếm được khoản thu nhập đáng kể. Tuy nhiên, bạn nên chú ý cẩn trọng và tính toán kỹ trước khi làm mọi việc. Đừng vội vàng, tham lam kẻo hỏng mất việc lớn. 

Thần Tài điểm danh sổ vàng, 3 con giáp công thành danh toại trong 15 ngày tới: Ung dung có của đẩy nhà, phúc khí dồi dào, muốn gì được đó - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Là con giáp phát tài trong 15 ngày tới nên người tuổi Tý có thể được đón nhận khá nhiều tin vui. Phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc sáng sủa do có cát tinh chiếu mệnh.

Nếu muốn phát triển và tiến bộ hơn thì dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng không nên ngại vất vả nhất thời. Hiện tại, bạn càng nỗ lực bao nhiêu thì mai sau, bạn càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Với người làm công ăn lương, đây là khoảng thời gian bạn cố gắng hết mình để thể hiện năng lực, ngay cả khi mọi người xung quanh vẫn còn xao nhãng. Cấp trên chắc chắn nhìn thấy sự cố gắng của bạn và dành cho bạn phần thưởng xứng đáng.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh có khởi sắc rõ rệt vào khoảng thời gian cuối tuần. Bản mệnh nắm bắt được xu thế thị trường, biết đâu là việc mình nên làm, đâu là việc mình cần tránh, từ đó khiến tiền đổ về đầy túi, đồng thời không rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân.

Thần Tài điểm danh sổ vàng, 3 con giáp công thành danh toại trong 15 ngày tới: Ung dung có của đẩy nhà, phúc khí dồi dào, muốn gì được đó - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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