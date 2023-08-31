Sau rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp vận khí thịnh vượng, phát tài phát lộc, tiền bạc tăng gấp 4-5 lần 

Tâm linh - Tử vi 31/08/2023 00:41

Tháng 7 âm lịch đã đi qua được nửa chặng đường, 3 con giáp này bất ngờ được lộc trời ban, vận khí đi lên, phát tài phát lộc trong thời gian ngắn. 

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ rất đáng tin cậy, luôn cực kỳ tỉ mỉ trong mọi việc, có mặt lạc quan, trong mắt họ không chỉ có một mặt cuộc sống, họ còn có thể tìm ra nhiều đột phá hơn để khiến bản thân trở nên tốt hơn. 

Sau rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp vận khí thịnh vượng, phát tài phát lộc, tiền bạc tăng gấp 4-5 lần  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau rằm tháng 7, Ngọ tìm ra hướng phát triển mới cho mình, để thăng tiến tốt hơn trong công việc, cuộc sống sẽ lạc quan hơn, của cải ngày càng sôi động, không thiếu chỗ cho sự cải thiện trong cuộc sống.

Tuổi Mão 

Công việc đang rất ổn, Mão có thể nhận được những tin vui bất ngờ. Tinh thần của bạn rất lạc quan và vui vẻ, luôn đón nhận những khó khăn đến với mình, càng suy nghĩ thoáng ra thì làm ăn càng thuận lợi.

Sau rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp vận khí thịnh vượng, phát tài phát lộc, tiền bạc tăng gấp 4-5 lần  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sau rằm tháng 7, Thiên Tài trợ lực giúp đường tiền bạc hanh thông, nên trân trọng đồng tiền mình làm ra và đầu tư cho bản thân nhiều hơn. Ngày này cũng khá may mắn cho những người muốn chơi xổ số, cá cược hoặc bốc thăm may mắn nhưng đừng u mê quá mức.

Tuổi Tỵ

Sau rằm tháng 7, con đường thăng quan tiến chức của con giáp tuổi Tỵ có tín hiệu tích cực nhưng vẫn còn thiếu sự cởi mở tiếp thu kiến thức mới, không ngừng học hỏi để trở thành phiên bản tốt nhất.

Sau rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp vận khí thịnh vượng, phát tài phát lộc, tiền bạc tăng gấp 4-5 lần  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài lộc hung cát đan xen, còn trẻ khỏe cứ tích cực cống hiến cho công việc và cố gắng, ông trời sẽ không phụ lòng bạn đâu. Sự thay đổi của tuổi Tỵ mang đến một làn gió mới đối với tình cảm đôi lứa, người độc thân nhờ thế có cơ hội với đối tượng mình thầm thương trộm nhớ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 31/8/2023, 3 con giáp may mắn hơn người, lộc lá đầy nhà, tiền bạc rủng rỉnh 

Đúng ngày mai, thứ 5 ngày 31/8/2023, 3 con giáp may mắn hơn người, lộc lá đầy nhà, tiền bạc rủng rỉnh 

Chúc mừng 3 con giáp đúng ngày mai, thứ 5 ngày 31/8/2023, sẽ thu hết lộc trời, may mắn hơn người, tiền bạc rủng rỉnh khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Xem thêm
Từ khóa:   sau rằm tháng 7 âm lịch tử vi con giáp may mắn 3 con giáp tài lộc

TIN MỚI NHẤT

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Trương Lăng Hách bị nghi hát nhép khi micro gặp sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 17 phút trước
Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Thấy nhà gái đi xe máy đưa dâu, mẹ chồng bĩu môi khinh khỉnh rồi ngã ngửa trước món quà

Tâm sự Eva 17 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Khám phá các thành phần dưỡng chất và công dụng từ loại rau lá xanh dồi dào vitamin

Dinh dưỡng 1 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Lời nói ngây thơ của con gái 6 tuổi vạch trần bí mật của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Tử vi ngày mới, thứ Tư 23/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên.

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Sau hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp có quý nhân giúp đỡ, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to