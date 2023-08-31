Tử vi 12 con giáp ngày 1/9/2023: Tý bất lợi trên đường công danh, Mão quý nhân phù trợ, tài lộc thăng hạng, giàu sang nhanh chóng

Kiếp Tài tác động lên vận trình ngày mới của người tuổi Tý khiến đường tài lộc của con giáp này gặp nhiều bất lợi. Đầu tư kinh doanh ở thời điểm này có lẽ chưa phải lúc thích hợp, bạn tốt nhất nên lùi kế hoạch lại. Hung vận còn khiến công việc của con giáp này có dấu hiệu bị trì trệ, gặp nhiều trục trặc.

Người tuổi Sửu hôm nay gặp khó khăn trong công việc, mặc dù đã cố gắng. Tình yêu cũng không thuận lợi, bạn có thể có những nghi ngờ và lo lắng về đối tác. Sức khỏe tương đối ổn, nhưng cảm thấy mệt mỏi và mất hứng. Tuy nhiên, về tài chính, bạn có thể gặp may mắn và nhận được một số khoản tiền.

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Con giáp Dần

Mọi việc đều nên tỉnh táo và dựa vào thực tế hơn là sự tính toán của mình sẽ gặp điều không hay. Cho nên hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, đến như thế nào thì hành động như thế đó. Nếu có tin xấu hoặc sự việc có sự trở ngại thì cũng không nên để bị lôi cuốn, hãy chờ một dịp khác.

Con giáp Mão

Con giáp tuổi Mão may mắn có vận trình công danh sự nghiệp khá tốt. Ngoài ra con giáp này còn được quý nhân trợ mệnh, tạo cơ hội gặp gỡ và hợp tác với những người đáng tin cậy, xây dựng các mối quan hệ phát triển bền vững cho tương lai. Tài lộc trong ngày cũng khá sáng, con giáp này có cơ hội tự kiếm tiền về túi. Lúc này bạn cần có kế hoạch chi tiêu rõ ràng để không mắc phải sai lầm trong đầu tư kinh doanh.

Con giáp Thìn

Trong khoảng thời gian này, người tuổi Thìn sẽ đối mặt với một số khó khăn và rắc rối. Nhưng vận trình tài lộc cũng có điểm sáng rõ rệt, mang đến nguồn thu nhập mà nhiều người mơ ước. Bạn có thể đạt được thành công bằng việc làm nhiều việc cùng một lúc trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, cần cảnh giác với bạn bè và người thân để tránh mất lòng và những rắc rối không đáng có.

Con giáp Tỵ

Trong ngày 1/9 không nên tính toán, hoặc tiến hành những công việc có tính lâu dài, mọi việc đến cũng nhanh và qua đi cũng nhanh. Nên suy nghĩ kỹ một khi đã bị vướng vào thì khó thoát ra. Đề phòng có sự tranh cãi, thị phi, bất đồng ý kiến. Nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại, di chuyển. Tài lộc còn chậm, dễ hao. Cần phải biết chờ đợi nếu có sự chậm trễ, hoặc công việc bị trắc trở.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp Ngọ

Nhờ có cục diện Tam Hợp trợ mệnh, tuổi Ngọ có thể thuận lợi thể hiện năng lực của mình trong công việc hoặc lĩnh vực mà bản mệnh đang theo đuổi. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào cũng đến đâu, vì vậy bạn đừng bỏ lỡ nó bằng bất cứ giá nào, thành quả sẽ ngoài sức mong đợi đấy.

Con giáp Mùi

Người tuổi Mùi có lộ trình thăng tiến ổn định và không đáng lo ngại. Bạn luôn giữ tâm lý vững vàng để giải quyết mọi rắc rối. Đối với những người độc thân, hãy buông bỏ quá khứ đau buồn và tìm kiếm hạnh phúc trong tương lai, không cố chấp với người cũ.

Con giáp Thân

Có những công việc bắt buộc mình phải thay đổi hoặc phải ra đi tìm phương cách giải quyết, nhưng cũng nên cẩn trọng những rủi ro trên đường, hoặc dự tính một đàng thì lại ra một nẻo. Có tài lộc của chuyện cũ, hoặc gánh nợ từ lâu nay được giải quyết. Có tin buồn.

Con giáp Dậu

Sự nghiệp của Dậu trong ngày này gặp Tỷ Kiên giáng đòn nên khó có thể thuận lợi. Bạn đừng đưa ra quyết định vội vàng, đừng khai trương hoặc tuyển nhân viên, thuê mặt bằng trong hôm nay. Sự chuẩn bị sơ sài sẽ luôn đem đến những kết quả đáng thất vọng. Tương Xung lâm vận cũng báo hiệu đường tiền bạc gặp sóng gió. Ngày này ra đường nên cẩn thận cướp giật, không được dùng điện thoại khi đang đi xe.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp Tuất

Chính Ấn chiếu mệnh giúp bạn trẻ tuổi Tuất quen với guồng công việc mới, chính cấp trên cũng phải thừa nhận bạn rất ham học hỏi. Nếu việc khéo ăn nói đem lại cho bạn lợi lộc thì tội gì mà không lựa lời để nói. Tử vi hôm nay cho biết Nhị Hợp soi sáng là tín hiệu tốt cho thấy có khả năng bạn sẽ được thăng chức, tăng lương trong thời gian tới.

Con giáp Hợi

Thương Quan nhắc nhở Hợi thận trọng trong công việc, bạn có ý tốt, đang cố gắng hợp tác làm ăn với người khác nhưng bị kìm hãm. Bản mệnh chớ tỏ ra mình là người biết tuốt vì dễ gây ấn tượng xấu với sếp, không tốt cho sự phát triển sự nghiệp. Nhờ ngũ hành Thủy sinh Mộc, Hợi thuận lợi trong việc giữ lửa cho gia đình nhờ sự đảm đang của bản thân.

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