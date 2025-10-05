Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ sau ngày 5/10/2025

Tâm linh - Tử vi 05/10/2025 09:15

Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ.

Tuổi Ngọ

Công việc của con giáp may mắn này trở nên suôn sẻ, tài lộc cũng hanh thông, nhìn chung nhờ nỗ lực của bản thân mà bạn sẽ có được nhiều tiền hơn. Có được những thành tựu này đều là nhờ bản mệnh biết tận dụng các mối quan hệ sẵn có của mình. Ngoài ra, dù là nam và nữ, đều sống rất thân thiện, dĩ hòa vi quý.

Phương diện tình cảm của bạn cũng có những tin vui bất ngờ. Công việc thuận lợi, cuộc sống thoải mái giúp bạn có thể tự tin và cũng có thời gian để xây dựng hạnh phúc cho bản thân. Dù là người tài ba trong công việc và kiếm tiền cũng giỏi, song với những vấn đề liên quan đến tình cảm lứa đôi.

Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ sau ngày 5/10/2025 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đây sẽ là khoảng thời gian người người tuổi Dậu phát lộc không ngừng và khởi sắc trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, bạn có tính cách chân thành và cởi mở nên được nhiều người yêu mến. Thậm chí, quý nhân của bạn sẽ xuất hiện và giúp đỡ bạn rất nhiều trong chuyện kiếm tiền.

Chuyện tình cảm đôi lứa của con giáp này khá là ổn định, dù thỉnh thoảng có xích mích nhưng không đáng kể, thậm chí, đó giống như một thứ "gia vị" cần có cho một mối quan hệ lâu dài. Đây cũng là thời điểm mà người độc thân có thể sẽ đón nhận một vài bất ngờ lớn, cứ thoải mái tận hưởng và đón chờ điều ngạc nhiên.

 

Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ sau ngày 5/10/2025 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến. Bạn cũng sắp có cơ hội làm giàu, phúc lộc dồi dào hơn trước. Do đó, bạn sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Nhờ đạt được thành tích tốt trong công việc, bạn ngày càng được cấp trên trọng dụng và tiến cử trong nhiều dự án lớn.

Trong chuyện tình cảm, hội độc thân sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc khi bạn có thể cưa đổ người mình thích. Do đó, bạn nên tự tin hơn, đừng sợ thất bại và mạnh dạn tiến tới đi nha, sự chân thành của bạn có thể khiến đối phương cảm động. Những ai đang yêu sẽ tạo ra một số bất ngờ cho nửa kia, thỉnh thoảng bạn hãy lãng mạn và trẻ con một chút, nửa kia sẽ rất rung động.

 

Thần Tài ghé thăm, quý nhân gõ cửa, 3 con giáp sau như 'ngã trúng hố vàng', sự nghiệp thăng tiến, tình duyên suôn sẻ sau ngày 5/10/2025 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

3 con giáp quét sạch vận đen sướng trên thiên hạ, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Người đàn ông sát hại người tình rồi nhảy lầu tự tử, tiết lộ nguyên nhân gây án

Đời sống 1 giờ 51 phút trước
Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Rau xà lách là siêu thực phẩm xanh và 6 công dụng "vàng" cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đi làm nương, hai vợ chồng bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 6 phút trước
"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

"Bé" Xuân Mai tiết lộ: Các con không thích nghe nhạc của mẹ

Hậu trường 2 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2025), 3 con giáp vinh hoa phú quý, vận trình hanh thông như 'hóa phượng hoàng', tiền tài đầy ví, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Cuối ngày hôm nay (7/10/2025), sách trời định sẵn, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, tiền bạc tự tìm tới, sự nghiệp 'phất cao bay bổng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Nóng: Bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lời khai 'lạnh người' của nghi phạm sát hại 3 người ở Đồng Nai: 'Thực hiện nhiệm vụ trong game'

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

Lửa bất ngờ bùng phát vào rạng sáng, 7 người trong gia đình tử vong thương tâm trong ngọn lửa dữ dội bao trùm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp hứng Lộc Trời ban, trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng

Đúng ngày mai, thứ Tư 8/10/2025, 3 con giáp hứng Lộc Trời ban, trúng số độc đắc, tiền chui vào két, tha hồ ăn sung mặc sướng

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2025, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp xoè tay hứng hồng phúc, phú quý vô biên, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Tư 8/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 7/10/2025, 3 con giáp thu hút sự chú ý đặc biệt của Thần Tài, Tài Lộc nhân đôi, tiền cất chật két, rủng rỉnh tiền tiêu

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Đúng hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, Thần Tài 'nâng khăn sửa túi' cho 3 con giáp trúng số độc đắc bất ngờ, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể

Sau hôm nay, thứ Ba 7/10/2025, 3 con giáp rũ sạch vận xui, vận đỏ như son, tiền đổ ào ào về túi đếm không xuể