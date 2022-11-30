Tạm biệt bộn bề, 3 con giáp may mắn chuẩn bị đón tháng 12 giàu sang quý quý, đại lộc bùng nổ, tiền tài hân hoan, công danh rực rỡ

Mùi là con giáp may mắn, hiền lành và được lòng mọi người. Cho dù ai ganh đua, tranh giành thì Mùi cũng không mấy để tâm, chỉ cố gắng làm tốt phần việc của mình.

Nhờ cát tinh soi chiếu, vận tài lộc của Mùi càng đỏ chót như son. Mùi làm chơi mà tiền chất chật nhà, phúc lộc song toàn, cuộc đời bước sang trang mới.

Bước sang tháng 12, Mùi có quý nhân phù trợ nên sự nghiệp ngày càng phát triển thuận lợi, sự nghiệp tiếp tục phát triển rực rỡ. Mùi nhận được sự tin tưởng của những người xung quanh dẫn dắt đến thành công. Không chỉ may mắn trong sự nghiệp, Mùi còn gặp được cơ hội để phát tài.

Là con giáp nhiều phúc lộc nên sớm muộn gì cũng thuận buồm xuôi gió. Giai đoạn này các mối quan hệ cá nhân suôn sẻ, vận quý nhân rất tốt. Mùi có thể ngồi trên của cải, không thiếu danh tiếng, địa vị, cuộc sống sung túc, hạnh phúc.

Tình tiền như ý, hỉ sự tìm đến tận cửa nên Mùi chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc, tài chính. Thần Tài chiếu mệnh sẽ mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh cho người tuổi Mùi.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân là người vui vẻ hòa đồng và luôn biết tiếp thu ý kiến. Dù là lúc thuận lợi hay khó khăn, bạn luôn khiêm tốn không kiêu căng, không nóng nảy và giữ thái độ hòa nhã.

Bước sang tháng 12, tuổi Thân dự báo có đường tài vận vượng phát, sự nghiệp có nhiều khởi sắc, có cơ hội thể hiện tài năng trong công việc, mọi nỗ lực mà họ bỏ ra sẽ nhanh chóng được đền đáp.

Người tuổi Thân có thể sẽ được thăng chức, tăng lương. Những ai đang thất nghiệp có khả năng sẽ tìm được công việc mới phù hợp. Những người làm kinh doanh, buôn bán cũng gặp nhiều niềm vui tài lộc, buôn may bán đắt.

Tuổi Hợi

Đa phần những người thuộc con giáp này đều có tính cách đều thành thực, trung hậu, trọng nghĩa khí. Trong công việc, người tuổi Hợi luôn cố gắng hết sức mình, có trách nhiệm trong nhiệm vụ của bản thân nên tìm mọi cách để hoàn thành chúng một cách tốt nhất. Họ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự bình tĩnh mà quả quyết, không muốn phiền hà cho người xung quanh.

Tuổi Hợi thường được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng nhờ tính cách tự do, thoải mái và phóng khoáng của mình. Họ cũng giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Do đó, bản mệnh dễ vượng quý nhân, hay nhận được sự giúp đỡ từ người khác, đặc biệt là trong lúc khó khăn, vất vả.

Đồng thời, họ cũng dễ đạt được lòng tín nhiệm và tán thưởng của cấp trên cũng như đồng nghiệp trong công việc. Dù gặp phải khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ nóng giận, làm ầm lên hay ỷ lại dựa dẫm vào người khác. Chính điều này giúp bản mệnh dành nhiều thiện cảm hơn từ mọi người. Nhờ vậy, họ có thể vượt qua và đột phá gian truân trên con đường thành công dễ dàng hơn so với những ai không có quý nhân trợ giúp.

Với bản tính như vậy, đa số người tuổi Hợi dù dù có sinh ra trong gia đình nghèo khó, có khởi đầu thấp hơn so với người khác, nhưng vẫn có đủ bản lĩnh để làm nên sự nghiệp cá nhân đầy thành tựu.

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