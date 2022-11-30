Từ 7h ngày 30/11/2022: Phật Bà hiển linh ban lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, làm ăn đại phát, của cải gia tăng, phúc khí đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 06:35

Tử vi dự báo từ 7h ngày 30/11, những con giáp sau có lộc đầy nhà, làm gì cũng nhiều thuận lợi, may mắn hơn hẳn.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân đa phần đều hòa đồng, năng động. Họ cũng có ước mơ, hoài bão rất riêng chứ không chịu sống tầm thường.

Thân dám chiến đấu hết mình vì mục tiêu mà họ đã đề ra trước đó. Đặc biệt, bản mệnh rất giỏi trong việc lên kết hoạch cho tương lai. Thân chỉ quyết định làm khi đã tính toán kỹ càng từng đường đi, nước bước.

Từ 7h ngày 30/11/2022: Phật Bà hiển linh ban lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, làm ăn đại phát, của cải gia tăng, phúc khí đầy nhà - Ảnh 1

Từ 7h ngày 30/11, Thâncó tài vận tốt, gánh lộc về nhà. Nếu biết nắm bắt thời cơ có thể còn được thăng chức, nắm trong tay cả quyền lực và nguồn tài chính.

Thế nhưng Thân cũng cần sáng suốt hơn trong xử lý giấy tờ. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến bạn phải chịu hậu quả nặng nề.

Với người làm kinh doanh thì đây sẽ là cơ hội tốt để họ tìm hiểu mặt hàng mới, mở rộng kinh doanh. Họ làm việc không ngừng nghỉ, giành ưu thế khi cạnh tranh với đối thủ. Đây cũng là bí quyết giúp người tuổi Thân thu tiền về đầy túi, ngân khố thêm đầy.

Tuổi Tỵ

Con giáp may mắn từ 7h ngày 30/11 gọi tên người tuổi Tỵ. Bạn có được nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ, giúp ghi ấn tượng với những khách hàng tiềm năng, tạo hiệu quả tốt cho công việc.

Bản mệnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Từ 7h ngày 30/11/2022: Phật Bà hiển linh ban lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, làm ăn đại phát, của cải gia tăng, phúc khí đầy nhà - Ảnh 2

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh cũng khá khả quan. Có thể trước đó bạn sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối, nhưng sau khi khắc phục khó khăn, cơ hội kiếm tiền ắt tới tay bạn một cách đều đặn.

Đây cũng là tuần của những khoản đầu tư lớn, tuy nhiên nên lắng nghe cố vấn tài chính trước khi đưa ra quyết định.

Dự báo bạn cực kỳ tỏa sáng về mặt ngoại hình. Bạn không ngại thử những phong cách mới mẻ hay phối lại những bộ cánh bạn đã để quên quá lâu trong tủ đồ, nhờ đó mà bạn trở thành trung tâm ở bất cứ đâu.

Người độc thân thậm chí nhận được lời bày tỏ của một người nào đó mà bạn không ngờ đến. Với những ai đã tìm được nửa kia, hai người sẽ có những trải nghiệm hẹn hò vô cùng mới mẻ, từ đó tạo thêm được những kỉ niệm đáng nhớ. Quan hệ giữa cả hai đang ngày một gắn bó.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách của những người tuổi Mùi rất tốt, nhân hậu, luôn có cái nhìn sáng suốt và chính xác. Những phán đoán và lựa chọn họ đưa ra thường không làm bản thân và những người xung quanh thất vọng.

Con giáp này luôn để ý đến cảm xúc của người khác, không làm ai mếch lòng. Vì vậy họ sẽ được nhiều người yêu quý, và có được sự giúp đỡ của các quý nhân.

Từ 7h ngày 30/11/2022: Phật Bà hiển linh ban lộc, 3 con giáp trúng số độc đắc, làm ăn đại phát, của cải gia tăng, phúc khí đầy nhà - Ảnh 3

Từ 7h ngày 30/11, con giáp tuổi Mùi sẽ thu được rất nhiều. Họ cũng có thể có được không gian phát triển tích cực trong và ngoài sự nghiệp.

Người tuổi này sẽ gặp được quý nhân, được cung cấp nguồn lực tốt hơn để phát triển. Con giáp này khám phá những cơ hội mới và làm cho cuộc sống của họ tốt hơn đáng kể.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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