Từ 21h ngày 29/11: Bà Chúa kho khai vận tụ tài, 3 con giáp vươn lên hái lộc, tay ôm bạc, tay gom vàng, vận trình hanh thông, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 29/11/2022 19:15

Bước vào thời gian từ 21h ngày 29/11 cũng là lúc những con giáp này có tài lộc dâng cao bất ngờ, làm gì cũng nên, may mắn ngút ngàn.

Tuổi Ngọ

Tam Hợp mang tới những tác động tích cực cho người tuổi Ngọ. Bản mệnh luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết, sẵn sàng bắt tay vào thực hiện mọi nhiệm vụ, cho dù công việc có khó khăn, thử thách hoặc thuộc lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ.

Từ 21h ngày 29/11: Bà Chúa kho khai vận tụ tài, 3 con giáp vươn lên hái lộc, tay ôm bạc, tay gom vàng, vận trình hanh thông, công thành danh toại - Ảnh 1

Tuy nhiên, bạn không nên quá mức nóng vội muốn thể hiện bản thân. Hãy đánh giá đúng tình hình thực tế, suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng. Sự vội vàng có thể khiến bạn vướng phải rắc rối ngoài ý muốn đấy.

Từ 21h ngày 29/11, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Nếu còn độc thân, bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó khi đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dự báo sẽ gặp nhiều may mắn từ 21h ngày 29/11. Người làm công ăn lương hãy cập nhật các kỹ năng mới để có thể đảm nhận tốt vị trí cấp trên giao phó.

Có thể lúc mới đầu, bạn sẽ hơi lo lắng một chút, song sau đó bạn có thể nhận ra đây là cơ hội rất tốt để mình rèn luyện và phát triển bản thân.

Tình hình tài chính tiến triển khá khả quan, dù đôi khi bạn có thể cảm thấy lo lắng khi mọi thứ diễn ra khác với định hình của bạn. Hãy thử sức mình ở cả những lĩnh vực mà bạn chưa biết rõ, có thể nhờ đó, bạn lại phát hiện ra hướng kiếm tiền mới cho mình.

Từ 21h ngày 29/11: Bà Chúa kho khai vận tụ tài, 3 con giáp vươn lên hái lộc, tay ôm bạc, tay gom vàng, vận trình hanh thông, công thành danh toại - Ảnh 2

Từ 21h ngày 29/11, những người tuổi Thân có dấu hiệu tích cực về chuyện tình duyên, đặc biệt là với nữ mệnh. Bạn nhận được nhiều sự săn đón. Hãy thử lắng nghe trái tim mình để có thể nhận ra trái tim đang rung động với ai.

Nếu đối phương cũng dành tình cảm chân thành cho bạn, quan hệ giữa đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Trong gia đình, bạn và nửa kia luôn trân trọng lẫn nhau, dù thử thách ập đến cũng sẵn sàng cổ vũ, động viên nhau cùng phát triển. Gia đình là động lực để bạn không ngừng tiến về phía trước.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, thành tích tích cực của người tuổi Thìn trong và ngoài sự nghiệp luôn đáng ngưỡng mộ. Họ là những người có tầm nhìn toàn cầu, không chỉ có năng lực phán đoán tốt mà còn luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn.

Từ 21h ngày 29/11: Bà Chúa kho khai vận tụ tài, 3 con giáp vươn lên hái lộc, tay ôm bạc, tay gom vàng, vận trình hanh thông, công thành danh toại - Ảnh 3

Con giáp này không ngừng chứng tỏ năng lực của bản thân và làm cho cuộc sống của mình ngày càng tỏa sáng, được nhiều người biết đến.

Từ 21h ngày 29/11, sự phát triển của con giáp tuổi Thìn sẽ tăng tốc theo. Họ sẽ không còn phải chịu các áp lực căng thẳng, cuộc sống ngày càng viên mãn lạ thường.

Thời hoàng kim của người tuổi Thìn sẽ không còn quá xa, sự thăng tiến cũng cận kề.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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