10 ngày trước rằm tháng 11 âm lịch, 3 tuổi "ăn lộc nhà Trời", giàu sang nứt vách, làm 1 lời 100, mua rương chất vàng, tiền bạc rủng rỉnh

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc vào 10 ngày trước rằm tháng 11 âm lịch. Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là con giáp hiền lành, lạc quan, yêu đời. Bản mệnh sống thực tế, kiên nhẫn, bền bỉ và cực kỳ khôn khéo.

Mỗi khi gặp khó khăn, trở ngại, người tuổi Dần vẫn bình tĩnh, tìm cách giải quyết vấn đề. Cho dù có gặp phải thất bại thì họ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.

10 ngày trước rằm tháng 11 âm lịch, vận trình của Dần có nhiều sự xáo trộn nhưng theo chiều hướng tích cực. Tài lộc của Dần ngày càng nở rộ. Bản mệnh giữ được thái độ sống tích cực, vận may liên tiếp gõ cửa.

Không chỉ vậy, Dần còn được cấp trên trọng dụng, nhận được thêm công việc, dự án mới nên kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh có cơ hội tiếp xúc với các đối tác, tạo tiền đề để hợp tác thành công.

Nhờ nắm bắt được những cơ hội phù hợp với bản thân nên Dần đảo ngược tình thế, vượt qua khó khăn, trở thành người giàu có trong tương lai.

Tuổi Mùi

10 ngày trước rằm tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm tài lộc dồi dào nhất với tuổi Mùi. Trước đó, bản mệnh có thể phải vất vả hơn người khác nhưng nếu cố gắng ắt thu về thành quả đáng tự hào. Tuổi Mùi "được" nhiều hơn "mất", có cơ hội thể hiện năng lực của mình trong những dự án quan trọng. Chính những suy nghĩ đột phá của bản mệnh khiến mọi người phải thay đổi cái nhìn về bạn.

Công việc tiến triển khá êm ả, giảm bớt cho tuổi Mùi nhiều nỗi lo và áp lực. Bản mệnh chỉ cần tập trung hoàn thành các kế hoạch đặt ra, công sức sẽ được ghi nhận..

Chính Tài xuất hiện vào cuối tuần là dấu hiệu chứng tỏ công lao của người tuổi Mùi chắc chắn sẽ được đền đáp. Cấp trên sẵn sàng dành phần thưởng cho những người đã không ngại cố gắng.

Vì thế, người làm công ăn lương đừng để những lời xì xào, bàn tán của đồng nghiệp cản bước chân của mình. Bạn hãy tập trung vào nhiệm vụ được giao, không ngại đề xuất ý kiến, quan điểm của mình.

Người làm kinh doanh, đầu tư cũng dễ trở nên dư dả nhờ sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Bạn giữ chữ tín của mình nên ai mua hàng 1 lần cũng sẽ muốn mua thêm nhiều lần nữa.

Hơn nữa, sao Thiên Đức phù trợ cũng sẽ đem lại nhiều điều thuận lợi cho bản mệnh, bất kể bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào. Người trẻ tuổi hãy không ngừng rèn luyện bản thân để đến khi đã đứng vững trên đôi chân mình, bạn có thể khiến mọi người kinh ngạc.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.