Mở đầu tháng 12 linh đình lộc lá: 3 con giáp vượng vận quý nhân, đắc tài sai lộc, may mắn bủa vây, kinh doanh tăng tiến vù vù

Những người tuổi Tý ham học hỏi, có chí tiến thủ nên sau những khốn khó, thất bại họ không hề nao núng. Bản mệnh vững vàng trước con đường mình đã chọn, phấn đấu miệt mài nên Tý sẽ được đền đáp xứng đáng với công sức bỏ ra, sự nghiệp hiển vinh.

Mở đầu tháng 12 dương lịch, người tuổi Tý có bước lội ngược dòng, sự nghiệp suôn sẻ chưa đủ, bản mệnh còn gặp được quý nhân, được phù trợ để tìm được cơ hội tốt. Cuộc sống của Tý từ đây phát triển lên tầm cao mới.

Người tuổi Tý có tài lộc tăng vọt, dương khí vượng. Những người làm ăn kinh doanh phát tài phát lộc, có quý nhân phù trợ. Bản mệnh giàu chí tiến thủ nên thường được bậc tiền bối giúp đỡ. Chỉ cần thêm một chút may mắn Tý có thể trở thành người lãnh đạo, ông/bà chủ giàu có.

Bên cạnh đó, Tý có thái độ đúng đắn và luôn đi theo hướng có ánh sáng. Vì vậy mà Tý xứng đáng được tôn trọng và được công nhận. Vận trình tài lộc của Tý tăng vọt, đại phú đại quý, cuộc sống giàu sang chẳng phải lo nghĩ.

Tuổi Dậu

Có thể nói đầu tháng 12 dương lịch thuận lợi đối với người tuổi Dậu trên nhiều phương diện, đặc biệt là về mặt tài lộc.

Những người làm công ăn lương tìm được cơ hội để tỏa sáng. Bạn sẽ thể hiện được khả năng khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ đó nhận được lòng tin của người làm lãnh đạo.

Rất có thể cấp trên sẽ dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng, thậm chí là tăng lương để khích lệ tinh thần làm việc của bạn đấy.

Người làm ăn kinh doanh chủ yếu kiếm tiền vào thời điểm cuối tuần. Bạn có thể được tiếp xúc với nhiều mối khách hàng mới triển vọng, giúp quy mô kinh doanh của bạn được mở rộng một cách nhanh chóng.

Tuổi Tuất

Tình hình tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều khởi sắc trong đầu tháng 12 dương lịch. Bạn có thể đạt được thành tích cao nào đó và nhận được một khoản thưởng khích lệ khiến mọi người đều ngưỡng mộ.

Với bản tính cần cù và tiết kiệm của mình, dù không có một công việc với mức lương cao đi chăng nữa thì dần dần, bạn vẫn sẽ có của ăn của để. Tuy nhiên, bạn không nên vội hài lòng với thực tại mà hãy đặt ra những mục tiêu cao xa hơn nữa.

May mắn hơn, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mọi chuyện, không giấu giếm bất cứ điều gì, nhờ vậy mà mọi vấn đề đều được tháo gỡ nhanh chóng.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.