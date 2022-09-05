Sau 6 giờ sáng ngày mới (6/9) 3 con giáp ra đường nên đề phòng, cẩn thận va phải sao chổi, đen đủi đến hết ngày, xui xẻo chất chồng, đến và bám lấy liên tục, cả ngày không làm được chuyện gì nên hồn

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 23:48

Ngày mới đầy rủi ro của 3 con giáp sau, dễ vướng xui xẻo chồng chất, hết chuyện này đến chuyện khác lũ lượt kéo đến khiến cả ngày của bạn toàn chuyện chẳng đâu vào đâu.

Tuổi Dậu

Sau 6 giờ sáng ngày mới (6/9) 3 con giáp ra đường nên đề phòng, cẩn thận va phải sao chổi, đen đủi đến hết ngày, xui xẻo chất chồng, đến và bám lấy liên tục, cả ngày không làm được chuyện gì nên hồn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau 6 giờ sáng ngày mới (6/9)  người tuổi Dậu bị cục diện Tương Xung khắc chế, khó phát huy năng lực như mong muốn, lại thường vướng phải những rắc rối từ trên trời rơi xuống nên khó khăn chồng chất khó khăn. Khối lượng công việc ngày một nhiều, đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ, bằng không sẽ phạm sai lầm, ảnh hưởng uy tín.

Thời gian này bản mệnh còn có thể được giao trọng trách nào đó “khó nhằn”, tốn nhiều công sức và thời gian để giải quyết mà không nhận được sự giúp đỡ từ người khác.

Do bị hung tinh ảnh hưởng bản mệnh không có ý hại người nhưng lại dễ bị người hại, mưu sự không thuận lợi ngay từ đầu, phải hết sức kiên nhẫn. Công việc thiếu tính đột phá, lại dễ xảy ra xung khắc với những người làm việc chung, khiến tiến trình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuổi Ngọ

Sau 6 giờ sáng ngày mới (6/9) 3 con giáp ra đường nên đề phòng, cẩn thận va phải sao chổi, đen đủi đến hết ngày, xui xẻo chất chồng, đến và bám lấy liên tục, cả ngày không làm được chuyện gì nên hồn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Ngọ lúc này rủng rỉnh tiền bạc, nhiều người có đủ tiền để mua nhà cửa, xe hơi cho mình. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có những rắc rối khó lường mà bạn chớ chủ quan nhé. Bản mệnh nhớ rằng cuộc sống mà chỉ theo đuổi mục tiêu tiền bạc thì quá nhạt nhẽo.

Thực tế là không ít người giàu có, sung sướng nhưng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng, không mục tiêu.

Có nhiều bất ổn, người độc thân thời gian này không có gì tiến triển khi chính bạn cũng cảm thấy không thoải mái với các cuộc hẹn gặp với người khác giới. Có khi bạn không nên cố gắng gồng mình quá lên làm gì, hãy thoải mái xem đó là cuộc gặp bạn bè nói chuyện cho vui mà thôi.

5 ngày tới vận khí không may mắn, tiết khí này sẽ khiến tỳ của bản mệnh dễ bị tổn thương, do đó phải chú ý hơn tới sức khỏe. Khi cảm thấy sức đề kháng giảm thì tìm cách để gia tăng bằng việc ăn những đồ ăn phù hợp, nghỉ ngơi thường xuyên, đi ngủ đúng giờ.

Tuổi Thìn

Sau 6 giờ sáng ngày mới (6/9) 3 con giáp ra đường nên đề phòng, cẩn thận va phải sao chổi, đen đủi đến hết ngày, xui xẻo chất chồng, đến và bám lấy liên tục, cả ngày không làm được chuyện gì nên hồn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Thìn là con giáp xui xẻo nhiều nhất sau 6 giờ sáng ngày mới (6/9) bởi bạn gặp phải nhiều rắc rối trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bản mệnh đừng nên "vạch lá tìm sâu" vì điều này chỉ mang lại cho bạn những thiệt thòi mà thôi. Khi hợp tác, hãy cố gắng nhìn vào điểm chung và lợi ích cho cả hai, bạn sẽ tìm ra hướng thỏa thuận phù hợp. Bản mệnh cũng nên sớm nhận ra những thiết sót của bản thân để học hỏi thêm những kỹ năng cần thiết, giúp hạn chế tối đa những sai lầm của mình.

Khó khăn xuất hiện trong thời gian này là cần thiết để tuổi Thìn được rèn giũa khả năng của mình. Bạn không nên có những suy nghĩ tiêu cực, hãy là con giáp không ngại khó, bởi chỉ cần cố gắng hết sức mình thì dần dần, bạn cũng sẽ vượt qua được thôi.

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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