Hết hôm nay (5/9) Tử vi nhắc nhở 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá, bày mưu tính kế để hãm hại, gia đình hiểu lầm xích mích, tình cảm gặp trục trặc dễ chia cắt, bản thể dễ sinh buồn phiền, âu lo, bệnh tật

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 21:09

3 con giáp qua hết hôm nay (5/9) dễ gặp mắc hạn tiểu nhân hãm hại, nói lời bịa đặt dụ dỗ người thân, gia đình bạn khiến họ hiểu lầm, sinh nghi, gây chia rẽ tình cảm giữa bạn và người thân.

Tuổi Tuất

Hết hôm nay (5/9) Tử vi nhắc nhở 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá, bày mưu tính kế để hãm hại, gia đình hiểu lầm xích mích, tình cảm gặp trục trặc dễ chia cắt, bản thể dễ sinh buồn phiền, âu lo, bệnh tật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người tuổi Tuất thường đặc biệt nhạy cảm và cảnh giác cao độ. Nhờ trí thông minh cũng giúp con giáp này luôn hướng suy nghĩ về tương lai, xem xét cân nhắc những mối đe dọa và nguy cơ có thể xuất hiện. Dường như Tuất luôn để mắt tới những thứ ở cận kề và có trong tay vài giải pháp cho mỗi tình huống.

Đôi khi tuổi Tuất tốt đến mức dù trong người chẳng có đồng nào nhưng vẫn sẵn sàng cho người khác vay tiền hoặc đứng ra vay hộ. Chính bởi tuổi Tuất luôn hết lòng vì mọi người, nên ai cũng dành cho con giáp này một tình cảm yêu mến nồng nhiệt.

Qua hết hôm nay 5/9 nhờ mối quan hệ tốt đẹp trong xã hội mà cuộc sống của Tuất mỹ mãn đến bất ngờ. Tuổi Tuất có thể không giàu "nứt tường đổ vách", nhưng tính cách của con giáp này sẽ giúp họ có được cuộc sống đủ đầy vạn người mơ ước.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng con giáp đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Hết hôm nay (5/9) Tử vi nhắc nhở 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá, bày mưu tính kế để hãm hại, gia đình hiểu lầm xích mích, tình cảm gặp trục trặc dễ chia cắt, bản thể dễ sinh buồn phiền, âu lo, bệnh tật - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Qua hết hôm nay 5/9 không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Con giáp này thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình.

Con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi quý nhân phù trợ, Thần Tài giúp sức. Thời gian này, vận may liên tiếp đến với con giáp này. Sửu thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố, vận khí của Sửu sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Sửu sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Vận trình tình cảm của Sửu sẽ trở nên hài hòa và êm ấm trong thời gian sắp tới. Sửu và người thương đang trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Sự chủ động hâm nóng tình cảm giúp cả hai cảm nhận được sự mới mẻ và ngọt ngào.

Tuổi Thìn

Theo tử vi học, người tuổi Thìn được dự báo là những người kinh doanh giỏi. Các bạn thường là chuyên gia trong việc lập kế hoạch quản lý sự nghiệp và tài chính của mình.

Nhờ sở hữu bộ óc biết phân tích thị trường nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ nên trong sự nghiệp, các bạn dễ dàng gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ.

Hết hôm nay (5/9) Tử vi nhắc nhở 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá, bày mưu tính kế để hãm hại, gia đình hiểu lầm xích mích, tình cảm gặp trục trặc dễ chia cắt, bản thể dễ sinh buồn phiền, âu lo, bệnh tật - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Không những kinh doanh giỏi những người tuổi Thìn còn là những người rất tự chủ và mạnh mẽ. Hơn nữa, con giáp này luôn cố gắng, kiên nhẫn thực hiện những mục tiêu đã đề ra.

Sự thông minh, trí tuệ tinh tường giúp người tuổi Thìn thường tìm được giá trị và niềm vui của mình ngay cả trong những việc bình thường.

Qua hết hôm nay 5/9, những người cầm tinh con rồng từ khi sinh ra cũng được trời ban tặng cho nhiều may mắn, nhờ vậy trong việc kinh doanh, làm ăn, các bạn rất thuận lợi.

Kết hợp trí thông minh, đầu óc kinh doanh nhạy bén và vận may, sự nghiệp của con giáp này hầu như không thua kém ai. Trong cuộc sống, những người tuổi Thìn cũng rất cầu toàn, đòi hỏi mọi việc phải hoàn hảo nên các bạn không tiếc công sức để đạt được mục tiêu của mình.

Từ những yếu tố trên, thành công đến sớm là điều hoàn toàn có thể xảy ra với những người cầm tinh con rồng. Cuộc sống sau hôn nhân của con giáp này tương đối viên mãn, sung túc, không phải lo lắng về tiền bạc.



*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trong 3 ngày tới (6/9-8/9) có số hưởng, đón nhận tài lộc, trúng số độc đắc, mua đất xây nhà, sung sướng hết phần thiên hạ.

3 con giáp trong 3 ngày tới (6/9-8/9) có số hưởng, đón nhận tài lộc, trúng số độc đắc, mua đất xây nhà, sung sướng hết phần thiên hạ.

Chúc mừng 3 con giáp số hưởng nhất trong 3 ngày tới, tài vận lên hưởng, tài lộc ào về ngập ngụa, chẳng mấy chốc mà giàu như tỷ phú.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tâm linh tử vi 12 con giáp Top 3 con giáp bị tiểu nhân quấy phá

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 1 giờ 57 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 27 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 2 giờ 57 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 3 giờ 57 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng