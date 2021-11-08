Rũ bùn đứng dậy: 3 con giáp vận số lên hương từ giữa tháng 11 trở đi, giàu sang phú quý khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 08/11/2021 10:00

Mặc dù khoảng thời gian trước họ phải chịu nhiều khó khăn, thử thách, nhưng từ giữa tháng 11 trở đi, 3 con giáp này làm gì cũng may mắn, thuận lợi.

Tuổi Thân

Tuổi Thân không phải là những người trời sinh ra ở vạch đích, bởi họ sẽ phải chịu khá nhiều thử thách thời niên thiếu. Tuy nhiên, nhờ vào bản lĩnh, sự thông minh và nỗ lực gấp đôi người khác. Con giáp này tiền vận gặp nhiều thử thách song may mắn sẽ đổ dồn về trung vận.

Rũ bùn đứng dậy: 3 con giáp vận số lên hương từ giữa tháng 11 trở đi, giàu sang phú quý khó ai bì kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Suốt cả năm 2021, người tuổi Thân đều bị kìm hãm sự phát triển và luôn cảm thấy bí bách. Thế nhưng, tất cả chỉ là bước đệm để bùng nổ vận đỏ ở dịp cuối năm. Từ giữa tháng 11 trở đi, họ sẽ tạm biệt những ngày tháng thăng trầm, tài vận trở nên rực rỡ.

Nhờ quý nhân giúp sức, tài lộc của người tuổi Thân giai đoạn cuối năm 2021 vô cùng dồi dào, mọi cố gắng của con giáp này đều được đổi lại bằng tiền bạc. Số dư tài khoản không ngừng tăng đồng nghĩa với cuộc sống của người tuổi Thân trở nên sung túc, dư giả.

Tuổi Tuất

Những người cầm tinh con Tuất có đam mê kiếm tiền làm giàu lớn hơn người. Họ sẽ đi tới thành công nhờ vào sự nỗ lực của mình. Tuổi Tuất chính là phải trải qua “khổ tận cam lai”, phải trải qua bĩ cực mới được hưởng trái ngọt.

Rũ bùn đứng dậy: 3 con giáp vận số lên hương từ giữa tháng 11 trở đi, giàu sang phú quý khó ai bì kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong năm 2021, sau khi phải nhận liên tiếp mọi vận hạn, con giáp này từ giữa tháng 11 trở đi sẽ bắt đầu lộ trình thăng tiến, chính thức chạm tới cơ hội đổi đời. Có nhiều cách để tuổi Tuất có thể tăng thu nhập, như việc thay đổi trong công việc, khởi động dự án kinh doanh hay thử sức với công việc tay trái. Tất cả mọi thứ bạn làm đều hứa hẹn mang lại nhiều thành quả.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngựa thích khám phá, ưa vận động, luôn tràn đầy sự lạc quan, cá tính. Tử vi dự đoán, từ giữa tháng 11 trở đi, con giáp này còn được lộc kinh doanh, buôn may bán đắt, dù hàng hóa hay dịch vụ cũng bội thu lợi nhuận và trở nên giàu có trước Tết Âm.

Rũ bùn đứng dậy: 3 con giáp vận số lên hương từ giữa tháng 11 trở đi, giàu sang phú quý khó ai bì kịp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của con giáp này vô cùng tươi sáng, càng về cuối năm, vận đỏ càng bùng phát mạnh mẽ. Đặc biệt là khoảng thời gian từ giữa tháng 11, sau khi tiễn biệt thử thách cuối cùng, người tuổi Ngọ có thể an nhàn hưởng phúc, không lo biến cố ập tới.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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