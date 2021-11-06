17 ngày tới, 3 con giáp ngã ngay hố vàng, tiền vô dư dả, đón nhận tài lộc bất ngờ từ thần tài

Tâm linh - Tử vi 06/11/2021 21:00

3 con giáp may mắn đón vận may bất ngờ trong thời gian tới.

Tuổi Tý

Con giáp gặp nhiều may mắn bất ngờ trong 17 ngày tới. Tuổi Tý vốn không tin tưởng vào tình yêu viễn vông, mà không biết rằng, hạnh phúc tưởng chừng xa vời đang ở trước mắt. Con giáp có thể gặp tình yêu sét đánh của đời mình, mở ra một con đường hạnh phúc, ngọt ngào.

17 ngày tới, 3 con giáp ngã ngay hố vàng, tiền vô dư dả, đón nhận tài lộc bất ngờ từ thần tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý đầy phấn chấn, tự tin, nên làm việc gì con giáp cũng hứng khởi, đạt thành công. Nhờ vậy, bạn sẽ có những ngày tháng đầy viên mãn, vừa làm việc cống hiến hết sức mình, có được tiền tài, công danh, vừa ngập trong tình yêu thăng hoa, kết trái. Chưa kể còn nhận lộc bất ngờ từ đồng nghiệp trong những ngày tới.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, người cầm tinh con dê vốn khá ương bướng. Một khi đã quyết chuyện gì sẽ không nghe theo lời khuyên của người khác. Tuy nhiên con giáp chơi với bạn bè rất tốt, nên luôn được mọi người yêu mến kết giao. Trong 17 ngày tới của con giáp được ông bà độ mạng, mang lại nhiều cơ hội tài lộc hanh thông.

17 ngày tới, 3 con giáp ngã ngay hố vàng, tiền vô dư dả, đón nhận tài lộc bất ngờ từ thần tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một khi cơ hội đến, nỗ lực của con giáp được đền đáp xứng đáng. Trong thời gian này, tuổi Mùi cũng bị sao xấu đảo loạn, dễ gặp rắc rối nhỏ. Con giáp chú ý đừng nổi nóng, đừng để đại sự bị ảnh hưởng bởi thái độ nhất thời của mình, nhất định sẽ có được đỉnh cao công danh, tiền bạc từ đó nối đuôi nhau kéo về.

Tuổi Thìn

Những “chú Rồng” vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua. Trong 17 ngày tới, âm dương hội tụ, thời cơ chín muồi, mọi việc hanh thông, con giáp sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ.

17 ngày tới, 3 con giáp ngã ngay hố vàng, tiền vô dư dả, đón nhận tài lộc bất ngờ từ thần tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Điều lưu ý duy nhất là trong 17 ngày tới, có sao xấu soi chiếu ảnh hưởng đến sức khoẻ, tuổi Thìn có thể bị đau nhức, xương khớp gặp một số vấn đề, cần đặc biệt chú ý. Tuy nhiên sau đó bạn sẽ gặp nhiều thuận lợi trong công việc vì có quý nhân giúp đỡ. Lộc lá tràn vào túi đếm không xuể.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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Dù không biết người khác thế nào thì 3 con giáp này cứ phải ăn mừng vì vận may đến với mình thật bất ngờ.

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