Cuối tuần (6-7/11), 3 con giáp có SỐ HƯỞNG nhận lộc trời cho, thu bộn tiền vào túi, sự nghiệp thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 04/11/2021 15:26

Dù không biết người khác thế nào thì 3 con giáp này cứ phải ăn mừng vì vận may đến với mình thật bất ngờ.

TUỔI THÂN

Tuổi Thân nhận tin vui không phải của mình mà của người bạn đời. Tiền lương tăng, thăng chức, đó là điều mà cả gia đình nên làm tiệc ăn mừng trong ngày cuối tuần. Cuối cùng thì cũng là thuận vợ thuận chồng phải không? Bạn và người ấy luôn yêu thương trân trọng nhau, trải qua nhiều khó khăn cuối cùng cũng được "hái quả". 

Thời gian này nên tập trung cho công việc để củng cố vị trí, hơn nữa, tuổi Thân làm kinh doanh cũng đang rất ổn, cần phải chú ý sức khỏe để duy trì công việc thật tốt nhé. 

Cuối tuần (6-7/11), 3 con giáp có SỐ HƯỞNG nhận lộc trời cho, thu bộn tiền vào túi, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI NGỌ

Ngọ có tố chất hơn người, con giáp này làm việc gì cũng thành công. Bằng nỗ lực, cuối tuần Ngọ được cấp trên giao nhiệm vụ quan trọng, đây là nhiệm vụ của một người lãnh đạo. Điều này ám chỉ, cấp trên đang muốn nâng bạn lên vị trí mới.

Cố gắng làm thật tốt và đừng sợ thất bại nhé, chỉ khi bạn làm tốt thì mọi thứ mới ổn và vị trí đó mới nằm trong tay bạn. Có gì khó khăn hãy hỏi cấp trên vì chẳng mấy ai thành công ngay lần đầu. Hãy giữ gìn sức khỏe, ôn hòa với mọi người, giao tiếp là điều rất quan trọng đối với một người ở vị trí quản lý.

Cuối tuần (6-7/11), 3 con giáp có SỐ HƯỞNG nhận lộc trời cho, thu bộn tiền vào túi, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

TUỔI TÝ

Tuổi Tý may mắn hơn người trong 2 ngày cuối tuần gặp đúng quý nhân. Người này quý tính cách của bạn nên rủ rê buôn bán mà tự nhiên lại thành quả lớn. Thật không ngờ, bạn và người ấy hợp nhau từ cách nói chuyện đến cách làm việc. Nhờ vậy mà món hời đang về tay bạn. Tín hiệu vui đó nhé. Cố gắng giữ gìn mối quan hệ và công việc kinh doanh này.

Cuối tuần (6-7/11), 3 con giáp có SỐ HƯỞNG nhận lộc trời cho, thu bộn tiền vào túi, sự nghiệp thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 2 ngày cuối tuần, tình cảm cũng khá ổn. Người ấy và bạn đã hiểu nhau nhiều hơn, cần có thời gian để vun đắp, vậy nên hãy trân trọng tình cảm này, đừng vì chuyện cỏn con mà làm ảnh hưởng mối quan hệ lớn nhé. 

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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