Rạng sáng ngày mai, thứ Ba (26/9/2023): 3 con giáp tài lộc bùng nổ bất ngờ, mọi sự thuận buồm xuôi gió, chỉ việc nằm duỗi đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 22:27

Nhờ được quý nhân đưa đường chỉ lối, 3 con giáp này sự nghiệp thăng tiến vù vù nên hóa giàu ngoạn mục.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ Ba ngày 26/9/2023, công việc tuổi Dần dễ thở hơn. Bản mệnh nói được làm được, có uy quyền và có tiếng nói ở cơ quan, năng lực tốt nên được cấp trên tin tưởng nhiều hơn. Chỉ cần chú ý đừng nói năng sỗ sàng hay kênh kiệu là vận may sẽ tìm tới.

Vận tài chính của tuổi Dần cũng thuận lợi. Nhờ tài ăn nói khéo léo và giỏi xoay chuyển tình thế nên tiền bạc không có trục trặc. Có thể nay con giáp này sẽ được nhờ một ai đó hoặc được người quen trả nợ, cho tiền.

Ngược lại vận trình tình cảm lại có phần ảm đạm. Tuổi Dần tốt nhất là không xen vào chuyện của ai hết, cứ im lặng thì hơn. Những người đang ở chung với cha mẹ chồng thì chớ nóng tính, nên cư xử khéo léo một chút cho gia đình yên ổn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Rạng sáng ngày mai, thứ Ba (26/9/2023): 3 con giáp tài lộc bùng nổ bất ngờ, mọi sự thuận buồm xuôi gió, chỉ việc nằm duỗi đếm tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi khéo léo chăm sóc người khác.

Công việc: Người tuổi Hợi chọn ra được nhiều dự án hay cho công việc hiện tại. 

Tình cảm: Người tuổi Hợi hôm nay bạn khéo léo chia sẻ chuyện tình cảm của chính mình cùng đối phương.      

Tài lộc: Có thời gian tìm hiểu và cộng tác nhiều người tạo lợi nhuận cao. 

Sức khoẻ: Bỏ qua chuyện cũ, không còn lo lắng quá nhiều.

Rạng sáng ngày mai, thứ Ba (26/9/2023): 3 con giáp tài lộc bùng nổ bất ngờ, mọi sự thuận buồm xuôi gió, chỉ việc nằm duỗi đếm tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Ngày mới, Thìn đường công việc lâm Kiếp Tài nên thời gian gần đây sẽ có điềm tranh đấu, ghen ghét lẫn nhau trong công việc hoặc bị cướp công. Những bạn đang kinh doanh buôn bán thì nên nhìn thị trường kẻo bị cướp mất khách lúc nào không hay.

Tài lộc may mắn dồi dào. Khó khăn không làm bản mệnh nản lòng, ngược lại càng thôi thúc con giáp này thêm nỗ lực nhiều hơn nữa. Vì tiền bạn có thể mạnh mẽ hơn người khác tưởng, nhờ vậy nên được trời thương cho lộc kiếm tiền, sớm trả được nợ cũ.

Đường tình cảm của tuổi này cũng không được may mắn lắm do cục diện ngũ hành Thổ khắc Thủy. Bạn bè anh em khá đông nhưng không nhờ cậy được nhiều, đèn nhà ai rạng nhà nấy nên có chuyện gì cũng tự lực cánh sinh gồng gánh, khó nhờ vả được người khác.

Rạng sáng ngày mai, thứ Ba (26/9/2023): 3 con giáp tài lộc bùng nổ bất ngờ, mọi sự thuận buồm xuôi gió, chỉ việc nằm duỗi đếm tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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