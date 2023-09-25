Trước Rằm tháng 8 Âm lịch (15/8): 3 con giáp may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát đạt, gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 22:13

Đây là thời gian đẹp để 3 con giáp sau làm những việc quan trọng, các dự án đầu tư và kinh doanh cũng có thể đem lại khoản lợi nhuận đáng kể.

Tuổi Tý 

Trước Rằm tháng 8 Âm lịch (15/8), công việc của Tý may mắn, buôn may bán đắt, thi cử thuận lợi trôi chảy, xin việc thành công, khai trương hồng phát. Đây là thời gian đẹp để bản mệnh làm những việc quan trọng.

Trên phương diện tài chính, tiền tài vào cũng khá nhiều. Thu nhập của con giáp này ra vào đều đều, nay mà thanh lý đồ đạc, làm thêm giờ cũng có thêm đồng ra đồng vào. Chỉ cần chịu khó ngoại giao, học hỏi thì không có gì làm khó được con giáp này.

Tiếc là vận trình tình cảm không được tốt. tuổi Tý nên xem bản thân mình xem đã thực sự mở lòng để đón nhận tình cảm mới hay chưa. Bản mệnh liệu đã sẵn sàng để bắt đầu chuyện tình mới hay kết bạn mới hay chưa. Nếu còn chần chừ thì nên an phận.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Trước Rằm tháng 8 Âm lịch (15/8): 3 con giáp may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát đạt, gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Trước Rằm tháng 8 Âm lịch (15/8), những người tuổi Sửu may mắn trong cuộc sống, cố gắng đừng vì người khác mà thay đổi bản tính lương thiện.    

Công việc: Người tuổi Sửu quan tâm nhiều đến công việc, làm việc có may mắn, quý nhân tương trợ.

Tình cảm: Bản thân cần thoải mái, thư giãn bên cạnh người bạn yêu.  

Tài lộc: Mức tài chính hiện tại đủ để bạn tự do, tự tại. 

Sức khoẻ: Thể dục dưỡng sinh rất tốt cho xương.   

Trước Rằm tháng 8 Âm lịch (15/8): 3 con giáp may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát đạt, gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong thời gian này. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ nên thờ ơ với sự vất vả của người ấy và tìm cớ đẩy mọi công việc chăm sóc nhà cửa cho nửa kia.

Trước Rằm tháng 8 Âm lịch (15/8): 3 con giáp may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát đạt, gặt hái thành quả xứng đáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/9): 3 con giáp gặp được nhiều chuyện tốt, công việc thăng tiến như vũ bão, tài lộc giàu sang không ai sánh bằng

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/9): 3 con giáp gặp được nhiều chuyện tốt, công việc thăng tiến như vũ bão, tài lộc giàu sang không ai sánh bằng

Liên tiếp 5 ngày tới, 3 con giáp sau sẽ có cơ hội gặp nhiều may mắn, ôm trọn tài lộc, sớm gia nhập hội đại gia trăm tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai xem tử vi tử vi 12 con giáp tuổi tý tuổi tỵ tuổi sửu

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi