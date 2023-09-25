Trước Rằm tháng 8 Âm lịch (15/8): 3 con giáp may mắn ngập tràn, làm gì cũng phát đạt, gặt hái thành quả xứng đáng

Trước Rằm tháng 8 Âm lịch (15/8), công việc của Tý may mắn, buôn may bán đắt, thi cử thuận lợi trôi chảy, xin việc thành công, khai trương hồng phát. Đây là thời gian đẹp để bản mệnh làm những việc quan trọng.

Tiếc là vận trình tình cảm không được tốt. tuổi Tý nên xem bản thân mình xem đã thực sự mở lòng để đón nhận tình cảm mới hay chưa. Bản mệnh liệu đã sẵn sàng để bắt đầu chuyện tình mới hay kết bạn mới hay chưa. Nếu còn chần chừ thì nên an phận.

Trên phương diện tài chính, tiền tài vào cũng khá nhiều. Thu nhập của con giáp này ra vào đều đều, nay mà thanh lý đồ đạc, làm thêm giờ cũng có thêm đồng ra đồng vào. Chỉ cần chịu khó ngoại giao, học hỏi thì không có gì làm khó được con giáp này.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trước Rằm tháng 8 Âm lịch (15/8), những người tuổi Sửu may mắn trong cuộc sống, cố gắng đừng vì người khác mà thay đổi bản tính lương thiện.

Công việc: Người tuổi Sửu quan tâm nhiều đến công việc, làm việc có may mắn, quý nhân tương trợ.

Tình cảm: Bản thân cần thoải mái, thư giãn bên cạnh người bạn yêu.

Tài lộc: Mức tài chính hiện tại đủ để bạn tự do, tự tại.

Sức khoẻ: Thể dục dưỡng sinh rất tốt cho xương.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có Tam Hợp nâng đỡ. Nhờ có cách đánh giá năng lực bản thân và tình hình thực tế chính xác, bạn có thể đề ra những kế hoạch thực tế để đạt đến thành công.

Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp gỡ quý nhân ngay trong thời gian này. Đối phương có thể truyền lại cho bạn nhiều kinh nghiệm quý giá có thể áp dụng trong tương lai. Hãy tranh thủ cơ hội này và tích cực học hỏi.

Tuy nhiên, bạn cũng không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc mà thiếu quan tâm đến gia đình. Dù có bận rộn đến mấy, bạn cũng chớ nên thờ ơ với sự vất vả của người ấy và tìm cớ đẩy mọi công việc chăm sóc nhà cửa cho nửa kia.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!