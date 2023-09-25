Đúng ngày 26/9/2023 dương lịch: Top 3 con giáp vận may lội ngược dòng, tiền tình không thiếu, hôn nhân hạnh phúc ai cũng ghen tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp , ngày 26/9/2023 hôm nay, tuổi Tỵ đang dần trở nên mạnh dạn hơn trong công việc. Con giáp này sẵn sàng nêu lên quan điểm của mình, bởi bản mệnh cho rằng rất có thể ý kiến của mình sẽ giúp tập thể phát triển mạnh mẽ.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành... Vì vậy, bản mệnh nên xem xét thực hiện các công việc cho phù hợp, như vậy sẽ gặp được nhiều may mắn và dễ dàng gặt hái được thành công.

Trên phương diện tài lộc, bản mệnh có thể kiếm được một khoản kha khá trong ngày hôm nay do được cấp trên thưởng nóng vì thành tích gặt hái được. Cũng nhờ vậy, tuổi Tỵ nhận được sự khâm phục của nhiều người xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trải qua một thời kỳ thuận lợi trong sự nghiệp. Đây là thời điểm bạn nên tập trung tối đa vào công việc để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Ngày 26/9 là thời điểm thuận lợi cho các mối quan hệ tình cảm của người tuổi Dần. Bạn có thể tỏ ra quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, thu hút ánh mắt của người khác và tạo được ấn tượng tích cực. Điều này có thể giúp bạn tạo ra mối quan hệ tình cảm mới hoặc củng cố mối quan hệ hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày 26/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân làm việc cẩn trọng, thoải mái với tư duy mới mẻ.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân cẩn trọng trong công việc, làm việc đổi mới, tư duy.

Tình cảm: Tổn thương làm cho bản thân, và làm tổn thương cho cả người bạn yêu thương.

Tài lộc: Nên biết cách tiêu xài khi bạn đã ổn định tài chính.

Sức khoẻ: Cơ thể suy nhược, nên bồi bổ thêm đồ ăn dinh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.