Đúng 6h6p sáng mai, thứ Ba (26/9/2023): 3 con giáp được sao may mắn chiếu cố nồng hậu, tài vận dồi dào, chỉ việc chuẩn bị túi ba gang đựng vàng

Tử vi ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân nghĩ kĩ, quyết liệt với lựa chọn.

Tình cảm: Trải qua ngày khó khăn, cả hai luôn biết cách trân trọng hạnh phúc hiện tại.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân dù cho người khác đối xử tệ với bạn, nhưng bạn không vì thế mà làm ngược lại.

Tài lộc: Tài chính thoải mái mua nhà, sắm xe không lo thiếu tiền.

Sức khoẻ: Đau chân vì phải vận động liên tục.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có tính cách mạnh mẽ. Họ thích làm việc một mình. Tuy nhiên, bản mệnh hoàn toàn có khả năng hợp tác, làm việc cũng đồng đội để đạt hiệu quả cao nhất. Tuổi Tý có khả năng chịu đựng áp lực, không sợ khó khăn. Bản mệnh có vẻ ngoài hơi nổi loạn nhưng là người có năng lực, không khiến người khác phải thất vọng.

Tử vi dự báo rằng ngày mai (26/9), tuổi Tý có cơ hội vươn lên mạnh mẽ, không còn gặp nhiều khó khăn như giai đoạn trước. Bản mệnh khá cầu toàn nên có nhiều yêu cầu khắt khe với bản thân và công việc.

Người làm ăn kinh doanh tìm được đối tượng uy tín, việc hợp tác diễn ra tốt đẹp. Bản mệnh tích lũy thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, tài nguyên và ngày càng đạt thành tích cao hơn trong lĩnh vực mà mình đang theo đuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nhận định thứ Ba ngày 25/9/2023, tuổi Tuất có đường sự nghiệp khởi sắc. Con giáp này có thể sắp xếp hoàn chỉnh tất cả các hạng mục, báo cáo chỉn chu và chuẩn bị tinh thần nghỉ ngơi. Người làm lãnh đạo càng khiêm tốn người ta càng nể.

Bên cạnh đó, tuổi Tuất không phải lo lắng quá nhiều vì tiền. Con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền, làm việc gì cũng có thu nhập tốt, lợi nhuận cao, tay chân nhanh nhẹn thoăn thoắt, người kinh doanh cần tận dụng dịp hiếm có này để tăng doanh thu.

Vận trình tình cảm cũng có tin tốt. Không biết hận thù là bản tính có sẵn, ghét một chút rồi lại quên ngay, đúng là người hiền lành. Nên vì thế con giáp này thường gặp người niềm nở, tốt tính, ra đường gặp sự cố cũng có quý nhân giúp đỡ, không cần quá lo lắng.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Dần

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.