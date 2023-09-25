Từ hôm nay (25/9): 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, buôn may bán đắt hiệu quả, đơn đến ào ào

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 13:05

So với những con giáp còn lại, 3 con giáp sau sẽ được cát tinh soi chiếu nên đụng đâu trúng đó, làm gì cũng thuận lợi.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 25/9/2023, tuổi Tỵ rất giỏi thích ứng trong công việc, vì thế, chẳng bao giờ ngại ngùng khi phải tiếp xúc với những công việc mới. Đây là nguyên nhân khiến mọi người rất yên tâm khi đặt trọng trách lên vai bản mệnh.

Tình cảm giữa tuổi Tỵ và nửa kia cũng tiến triển rất tốt đẹp, một phần là nhờ bản mệnh luôn thẳng thắn bày tỏ tình cảm trong lòng. Chẳng bao giờ bản mệnh cảm thấy ngại ngùng khi nói những lời có cánh với người mà mình yêu thương.

Người độc thân có thể chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ cảm xúc với người mình thầm mến từ lâu. Thái độ chân thành của bản mệnh chắc hẳn sẽ khiến cho đối phương rất cảm động, thậm chí dành cho bản mệnh một lời đồng ý.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mùi

Từ hôm nay (25/9): 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, buôn may bán đắt hiệu quả, đơn đến ào ào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

So với những con giáp còn lại, 2023 là năm mà người tuổi Mão phải đối đầu với nhiều thử thách khi phạm Thái Tuế. Thế nhưng, con giáp này cũng không nên lo lắng quá nhiều vì hôm nay (25/9), họ sẽ được cát tinh soi chiếu nên đụng đâu trúng đó, làm gì cũng thuận lợi. Đặc biệt, càng về cuối tháng, vận trình của người tuổi Mão sẽ càng có sự cải thiện rõ rệt. Họ không chỉ giàu sang phú quý mà còn có thể thực hiện mong ước mua nhà, mua xe…

Là người thông minh, nhanh nhạy và chăm chỉ, người tuổi Mão có thể dễ dàng bứt phá trong sự nghiệp sắp tới. Dù làm việc trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng phát huy được hết năng lực làm việc, tính toán cẩn thận và nhanh chóng đón nhận thành công.

Từ hôm nay (25/9): 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, buôn may bán đắt hiệu quả, đơn đến ào ào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hôm nay ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay có khí phách, được nhiều người yêu mến.

Công việc: Đảm nhiệm công việc thuận lợi, người tuổi Thìn có công ăn việc làm ổn định, không lo thiếu việc.

Tình cảm: Chấm dứt mối quan hệ cũ, bạn tìm được người đồng hành biết quan tâm và chăm sóc bạn.

Tài lộc: Tài lộc chưa nhiều, nhưng đủ để bạn trang trải cuộc sống hiện tại.

Sức khoẻ: Hạn chế nghe những thông tin tiêu cực, tập trung cho sức khỏe bản thân.

Từ hôm nay (25/9): 3 con giáp mệnh Rồng vận Phượng, buôn may bán đắt hiệu quả, đơn đến ào ào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

5 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp Long Phụng sum vầy, tình duyên đỏ thắm, hỷ sự đến rất gần các cặp đôi yêu lâu năm

5 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp Long Phụng sum vầy, tình duyên đỏ thắm, hỷ sự đến rất gần các cặp đôi yêu lâu năm

Bên cạnh sự nghiệp tốt đẹp, tài lộc hanh thông, thì tình duyên luôn được nhiều người quan tâm. Tử vi 5 ngày cuối tháng 9 dương lịch gọi tên 3 con giáp vượng tình duyên, nên tình cảm thăng hoa, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

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