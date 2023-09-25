5 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp Long Phụng sum vầy, tình duyên đỏ thắm, hỷ sự đến rất gần các cặp đôi yêu lâu năm

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 10:37

Bên cạnh sự nghiệp tốt đẹp, tài lộc hanh thông, thì tình duyên luôn được nhiều người quan tâm. Tử vi 5 ngày cuối tháng 9 dương lịch gọi tên 3 con giáp vượng tình duyên, nên tình cảm thăng hoa, hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Con giáp tuổi Sửu 

Công danh sự nghiệp thuận lợi, Chính Ấn chỉ lối nên con giáp tuổi Sửu dễ dàng đi đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc khi tiến hành những nhóm nhiệm vụ mới.Tài chính tăng tiến, có cơ hội hay ho mà bản mệnh cần thời gian nghiên cứu, tìm hiểu. Đó là cách để bạn có thể có quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc của mình, vì thế không nên vội vàng làm gì.

5 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp Long Phụng sum vầy, tình duyên đỏ thắm, hỷ sự đến rất gần các cặp đôi yêu lâu năm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, 5 ngày cuối tháng 9 Ngũ hành tương sinh cũng là hậu thuẫn rất tốt cho mối quan hệ xung quanh bản mệnh trong tháng mới. Bạn hãy tận dụng tối những điều kiện thuận lợi đang có nhé. Bạn bè là bàn đạp cho những ý tưởng của bạn, chưa kể họ có cả những sáng kiến lớn của riêng mình để thúc đẩy bạn tiến xa hơn nữa trong tương lai.

Con giáp tuổi Mão 

Tuổi Mão hứa hẹn có khoảng thời gian tuyệt vời khi 5 ngày cuối tháng 9 là thời gian tốt đẹp trong đời sống tình cảm. Mọi thứ diễn ra thuận lợi giữa tuổi Mão và người yêu vì cuối cùng họ ngày càng thấu hiểu nhau nhiều hơn. Những người đang yêu sẽ có đời sống tình cảm nồng nàn và những người độc thân cuối cùng cũng có thể dừng lại trong hành trình tìm kiếm “một nửa”.

5 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp Long Phụng sum vầy, tình duyên đỏ thắm, hỷ sự đến rất gần các cặp đôi yêu lâu năm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão phù hợp với tuổi Mùi, Tuất hoặc Hợi. Tuy nhiên, họ không có kết quả viên mãn với người tuổi Tý hoặc Dậu… Các cặp đôi hợp tuổi có thể tiến tới một kết thúc tốt đẹp bằng một đám cưới hoành tráng trong thời gian tới. 

Con giáp tuổi Dần 

Người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, hiếu thắng, thích thể hiện bản thân nhưng cũng rất hào phóng, rộng lượng, hay giúp đỡ cho người khác. Tuy nhiên, vì kiêu ngạo nên họ không hay nghe theo lời khuyên bảo của người khác…. Tuyên nhiên trong tình cảm họ hoàn toàn khác. 

5 ngày cuối tháng 9, 3 con giáp Long Phụng sum vầy, tình duyên đỏ thắm, hỷ sự đến rất gần các cặp đôi yêu lâu năm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong hôn nhân, người tuổi Dần luôn đối xử chân thành với bạn đời, đôi bên luôn thấu hiểu và chia sẻ với nhau, chú ý dành nhiều thời gian bên nửa kia. Đặc biệt, 5 ngày cuối tháng 9 dương lịch chuyện tình cảm dành cho người tuổi Dần có xu hướng đi lên. Họ có thể gặp được nhiều người tốt hơn và với sự giúp đỡ của họ, sẽ gặp được đối tượng phù hợp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 24/09/2023, 3 con giáp CÁT TINH CHIẾU MỆNH, tài lộc dồi dào, tình duyên đỏ rực, sự nghiệp lên nhanh

Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 24/09/2023, 3 con giáp CÁT TINH CHIẾU MỆNH, tài lộc dồi dào, tình duyên đỏ rực, sự nghiệp lên nhanh

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn nhất trong ngày mai, Chủ Nhật ngày 24/09/2023. Hãy tận dụng hết những gì mình có để gia tăng cơ hội thu tài hút lộc nhé.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp cuối tháng 9 5 ngày cuối tháng 9 3 con giáp tình duyên nở rộ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn