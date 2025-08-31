An Giang: Đối tượng siết cổ anh họ đến chết ra đầu thú, bất ngờ trước lời khai của nghi phạm

Điều tra ban đầu xác định nghi phạm là Lý Hoàng Nam (sinh năm 2002, ngụ ấp Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa) em họ nạn nhân S., hiện làm bảo vệ cho một công ty tại phường Rạch Giá.

Theo thông báo Lao Động, ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo của Công an xã Châu Thành về vụ người dân phát hiện anh H.V.S (sinh năm 2002, nơi cư trú ấp Minh Tân, xã Châu Thành, tỉnh An Giang) chết bất thường trên giường ngủ, ở cổ có vết hằn.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chđạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với đơn vị có liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân chết của nạn nhân và truy xét đối tượng gây án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Lý Hoàng Nam (sinh năm 2002, ngụ ấp Bờ Dừa, xã Vĩnh Hòa) có mối quan hệ anh em cô cậu với anh H.V.S và hiện làm bảo vệ cho một công ty tại phường Rạch Giá.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin báo Tiền Phong, Nam khai nhận, tối 28/8, Nam từ Rạch Giá về nhà anh S. để thắp hương cúng bà ngoại. Lúc này, trong nhà còn có hai em gái ruột của anh S. là H. (sinh năm 2007) và T. (sinh năm 2011). Do bực tức vì em H. thất hứa chuyện đi Rạch Giá chơi, Nam đã dùng dao kề cổ, chất vấn và có hành vi sàm sỡ em H. Khi em H. phản ứng, anh S. phát hiện và can ngăn nên Nam dừng lại.

Đến khoảng 1h sáng 29/8, khi ngủ chung giường với anh S., Nam thấy sợi dây thừng dài khoảng 1m trên đầu giường. Nam lấy dây kề vào cổ anh S., ban đầu anh S. tưởng đùa nên không phản ứng. Sau đó, Nam ngồi đè lên người và siết cổ anh S. bằng dây thừng. Khoảng hơn một phút sau, thấy anh S. bất động, Nam buông tay, kéo mền trùm kín mặt nạn nhân rồi xuống võng nằm.

Đến khoảng 4h cùng ngày, Nam về nhà trọ thuộc phường Rạch Giá để thay đđi làm. Đến 7h30 ngày 29.8, Nam đến Công an xã Châu Thành đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định tạm giữ đối với Lý Hoàng Nam để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý.

