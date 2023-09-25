Đúng 15h 9 phút hôm nay (25/9): 3 con giáp vướng họa thị phi, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 11:01

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 25/9/2023, 3 con giáp sau bị vận đen rình rập, tình duyên trắc trở, tiêu hao tài lộc.

Tuổi Tỵ 

Đời sống tình cảm của tuổi Tỵ hôm nay có thể biến đổi khá nhiều và không ổn định. Có sự biến đổi trong tính cách và cảm xúc của bạn, gây ra sự nóng lạnh và thất thường trong mối quan hệ. Trong gia đình, mọi người nên hiểu rằng bạn có thể trải qua những biến đổi này và không nên đặt quá nhiều kỳ vọng. mong đợi.

Trong gia đình, vấn đề chi tiêu có thể gây ra áp lực và mâu thuẫn. Bạn có thể cảm thấy cần tự mình kiếm tiền và xoay sở mà không muốn phụ thuộc vào người khác. Tuy nhiên, hãy cân nhắc cách quản lý tài chính một cách thông minh để tránh căng thẳng không cần thiết.

Đúng 15h 9 phút hôm nay (25/9): 3 con giáp vướng họa thị phi, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần 

Tử vi hôm nay ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần có chút yếu đuối khi giải quyết vấn đề của bản thân.

Công việc: Người tuổi Dần khá lười trong suy nghĩ, bạn thường sử dụng những nguồn thông tin có sẵn, không phát triển hay mở rộng hơn. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm bạn chưa tìm được đối tượng tin tưởng để gửi gắm tình cảm.

Tài lộc: Bạn đủ sức giữ tiền, phát triển hơn nữa, nhưng lại không có nhiều tham vọng.

Sức khoẻ: Đừng vì người khác mà tổn hại bản thân.

Đúng 15h 9 phút hôm nay (25/9): 3 con giáp vướng họa thị phi, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Hai ngày 25/9/2023, tuổi Tý vận trình giảm sút khá rõ. Công danh sự nghiệp có nhiều thăng trầm, bản mệnh gặp phải nhiều trở ngại bởi những chuyện không đâu, khiến bao công sức đổ ra đều trở thành công cốc.

Nay cũng không phải là ngày thích hợp để đầu tư. Nếu là việc đang tiến hành dang dở, con giáp này nên tính toán thận trọng, kiểm tra kỹ càng để hạn chế sai sót. Việc mới thì nên chọn một thời điểm khác thuận lợi hơn kẻo vận xui dễ khiến bản mệnh mất nhiều hơn được.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tý cũng khó gặp may mắn. Người độc thân muốn thoát khỏi kiếp cô đơn nhưng suy đi tính lại, nâng lên đặt xuống vẫn không tìm được ai phù hợp. Có lẽ bản mệnh vẫn nên tập trung hoàn thiện bản thân thì hơn.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Thân

Đúng 15h 9 phút hôm nay (25/9): 3 con giáp vướng họa thị phi, đen cả tình lẫn tiền, làm gì cũng dở dang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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