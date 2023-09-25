Đúng 9h sáng ngày 25/9/2023: 3 con giáp vạn sự cát tường, tình chạm đỉnh, tiền chạm đáy

Người tuổi Ngọ không thích nhàn rỗi, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Vì luôn năng độngnên họ có khả năng nắm bắt nhiều cơ hội. Người tuổi Ngọ cũng có tính cách khiêm tốn, bởi thế họ thường được nhiều người yêu quý, thần Tài chiếu mệnh, gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Đúng 25/9, những người tuổi Ngọ sẽ có cơ hội thay đổi cục diện vận rủi kém may mắn trong thời gian đầu. Nếu nắm bắt thành công cơ hội này, một cuộc sống tuyệt vời đang chờ đợi họ và làm cho cuộc sống của bạn ngày càng tốt đẹp hơn. Vì thế, hãy sống siêng năng, chăm chỉ, giản dị và điềm tĩnh.

Tử vi hôm nay ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần đối xử với mọi người thiện cảm, ai cũng quý mến.

Công việc: Người tuổi Dần không thích thể hiện bản thân quá nhiều, luôn có tìm kiếm cơ hội làm việc, quan tâm đồng nghiệp.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm khá ẩm ương, bạn muốn cả hai có thời gian nói chuyện cùng nhau, chăm sóc lẫn nhau khi cần.

Tài lộc: Tài lộc đến phải biết nắm bắt, giữ lấy không thể vụt mất, hay tiêu xài vào những việc không cần thiết.

Sức khoẻ: Sức khỏe phải tốt mới có sức chinh phục thử thách bản thân mong muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 25/9/2023 hôm nay, tuổi Tỵ vượng về đường tài lộc. Nếu muốn tăng thêm thu nhập thì đừng bỏ lỡ cơ hội này. Cơ hội để kiếm tiền tăng lên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc bản mệnh sẽ bận rộn hơn và cần có sự chuẩn bị tốt hơn.

Công việc của tuổi Tỵ ở thời điểm này về cơ bản là vẫn khá ổn định. Con giáp này sẽ nhận được những cơ hội để thể hiện năng lực, song cần chuẩn bị tinh thần cố gắng hết sức mình, đừng làm việc hời hợt, nếu không bản mệnh sẽ không có cơ hội lần hai đâu.

Tiếc là vận trình tình duyên của tuổi Tỵ lại có phần trắc trở. Nguyên nhân cũng bởi bản mệnh dành nhiều thời gian cho công việc mà bỏ bê, thiếu quan tâm đến người mình yêu, khiến cho tình cảm có phần nguội lạnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!