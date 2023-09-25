Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 25/9: 3 con giáp tài vận thăng hoa, giàu sang thịnh vượng, phú quý cát tường

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 05:01

Thứ Hai ngày 25/9/2023, 3 con giáp sau cũng có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương, may mắn tạo ra những tài lộc cần thiết cho bản thân.

Tuổi Tỵ 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 25/9/2023 hôm nay, tuổi Tỵ làm công việc gì cũng sẽ được nhận một khoản tiền công rủng rỉnh. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh có thể được lãnh đạo thưởng cho khoản vì những đóng góp đáng kể cho tập thể.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, hướng phát triển đúng đắn bản mệnh vạch ra khiến tiền bạc lúc nào cũng chảy ào ào vào trong túi. Con giáp này không thể cải thiện mức sống cho gia đình mình mà còn giúp nhiều người có cuộc sống ổn định.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ cần lưu ý bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 25/9: 3 con giáp tài vận thăng hoa, giàu sang thịnh vượng, phú quý cát tường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu rất tự tin, có tinh thần trách nhiệm cao và sự kiên trì phi thường. Một khi đã xác lập được mục tiêu của riêng mình, họ sẽ không dễ dàng thay đổi. Bởi vậy, khi kiên định, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, người tuổi Sửu cũng có thể thăng tiến lên một tầm cao hơn trong sự nghiệp.

Thứ Hai ngày 25/9/2023, những người tuổi Sửu cũng có nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Khi thời cơ đến, vận may của bạn sẽ như cầu vồng và không ai ngăn cản được sự giàu có ập đến. Nếu biết nắm bắt cơ hội, bạn sẽ phất lên nhanh chóng. Nếu bạn làm việc chăm chỉ mỗi này, bạn có thể mở ra nhiều con đường dẫn đến giàu có bằng sự kiên trì này.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 25/9: 3 con giáp tài vận thăng hoa, giàu sang thịnh vượng, phú quý cát tường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi hôm nay ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý thấu hiểu công việc nhiều làm bạn mệt mỏi, không muốn tiếp thu thêm những thông tin bên ngoài.  

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay đã xử lí tốt, có công việc gì cần đến bạn, bạn luôn có mặt sẵn sàng lắng nghe. 

Tình cảm: Hôm nay bạn có được tình yêu hạnh phúc với người bạn của mình. 

Tài lộc: Tài năng đôi khi đi kèm một chút may mắn tạo ra những tài lộc cần thiết cho bản thân.

Sức khoẻ: Chăm sóc sức khỏe đúng giờ, đừng bỏ bữa ăn khi bạn đang đau dạ dày.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày 25/9: 3 con giáp tài vận thăng hoa, giàu sang thịnh vượng, phú quý cát tường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng hôm nay, thứ Hai 25/09/2023, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, quý nhân giúp sức, đếm tiền mỏi tay 

Đúng hôm nay, thứ Hai 25/09/2023, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, quý nhân giúp sức, đếm tiền mỏi tay 

Xem bói tử vi hôm nay thứ Hai ngày 25/09/2023 của 12 con giáp, có 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc dồi dào, làm gì cũng thành công ngoài mong đợi. 

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