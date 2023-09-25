Từ cuối tháng 9 Dương lịch: 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, phú quý vinh hoa, tài lộc ập đến không ai cản được

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 01:05

Từ cuối tháng 9 Dương lịch, 3 con giáp sau mọi mặt đều rất có triển vọng, tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, tương lai sáng lạn.

Tuổi Tỵ 

Từ cuối tháng 9 Dương lịch, tuổi Tỵ làm công việc gì cũng sẽ được nhận một khoản tiền công rủng rỉnh. Nếu là người làm công ăn lương, bản mệnh có thể được lãnh đạo thưởng cho khoản vì những đóng góp đáng kể cho tập thể.

Với người làm đầu tư, kinh doanh, hướng phát triển đúng đắn bản mệnh vạch ra khiến tiền bạc lúc nào cũng chảy ào ào vào trong túi. Con giáp này không thể cải thiện mức sống cho gia đình mình mà còn giúp nhiều người có cuộc sống ổn định.

Tuy nhiên, tuổi Tỵ cần lưu ý bản mệnh dễ mắc các bệnh về tim mạch, thiếu máu, bệnh về mắt, mũi, ruột non, lưỡi... Vì thế, hãy chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, ăn uống, sinh hoạt điều độ để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Dậu, Sửu

Từ cuối tháng 9 Dương lịch: 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, phú quý vinh hoa, tài lộc ập đến không ai cản được - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Mùi vốn là những người tốt bụng, tử tế, trong cuộc sống, Mùi luôn giữ thái độ tích cực, nỗ lực để có thể tiến xa hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống. Mùi còn có khiếu hài hước bẩm sinh, luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, tiếng cười cho những người xung quanh mình.

Từ cuối tháng 9 Dương lịch, con giáp tuổi Mùi sẽ gặp vận may, sự nghiệp vượng phát, kiếm tiền dễ dàng, phát tài phát lộc, chuyện tốt thường xuyên xảy ra, sự nghiệp hanh thông, tương lai hanh thông, mọi mặt đều rất có triển vọng.

Tình duyên ổn định, Mùi và người ấy đang sống những ngày tháng ngập tràn tình yêu. Hãy trân trọng người bên cạnh mình vì đây là người có thể đưa bạn đi hết chặng đường còn lại, luôn cùng bạn san sẻ khó khăn.

Từ cuối tháng 9 Dương lịch: 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, phú quý vinh hoa, tài lộc ập đến không ai cản được - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Từ cuối tháng 9 Dương lịch, người tuổi Ngọ hôm nay có công việc mới, ổn định dần mọi chuyện.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ muốn đổi hướng công việc, thay đổi môi trường mới . 

Tình cảm: Hiểu chuyện đi kèm với thấu hiểu đối phương. 

Tài lộc: Những mong đợi hiện tại cho bạn tài lộc quý giá, không chỉ có tiền mà còn có người tương trợ lúc nguy nan. 

Sức khoẻ: Điều hòa nhịp thở khi nóng giận. 

Từ cuối tháng 9 Dương lịch: 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, phú quý vinh hoa, tài lộc ập đến không ai cản được - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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