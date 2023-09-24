Tử vi ngày mai, thứ Hai (25/9/2023): Hợi tài chính thăng hoa vượng phát, Sửu gặt hái quả ngọt, Tý may mắn phú quý ngất trời

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 23:33

Đúng ngày 25/9, 3 con giáp sau mọi việc đều vô cùng thuận lợi, liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 25/9/2023, tuổi Hợi có thể sẽ nhận được sự hậu thuẫn của quý nhân để tự tin theo đuổi mục tiêu của mình. Con giáp này có thể yên tâm tập trung hoàn toàn vào công việc mà không bị vướng bận bởi bất cứ điều gì.

Tuy nhiên, vận trình tình duyên trong ngày ảm đạm, không có nhiều cơ hội yêu đương cho người độc thân. Con giáp này cứ mãi đắm chìm trong chuyện quá khứ không thể thoát ra được, khiến cho chính mình phải ôm những đau khổ, tổn thương trong lòng.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi...

Giờ tốt trong ngày: 5h - 7h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Mão

Tử vi ngày mai, thứ Hai (25/9/2023): Hợi tài chính thăng hoa vượng phát, Sửu gặt hái quả ngọt, Tý may mắn phú quý ngất trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Với người tuổi Sửu thì 25/9 cũng là lúc mà con giáp này có thể có được những thu hoạch vô cùng lớn. Bận rộn hơn nửa năm trời, cũng chịu nhiều vất vả, hy sinh cho công việc, công sức và tinh lực bỏ ra không hề ít, tuổi Sửu xứng đáng có được thành quả như ý.

Được thần may mắn phù hộ nên mọi việc đều vô cùng thuận lợi, con giáp này liên tiếp nhận được tin vui đặc biệt là tin vui về tiền bạc. Người tuổi Sửu sẽ có cơ hội trúng xổ sổ hoặc trúng thưởng với quà tặng có giá trị lớn.

Tử vi ngày mai, thứ Hai (25/9/2023): Hợi tài chính thăng hoa vượng phát, Sửu gặt hái quả ngọt, Tý may mắn phú quý ngất trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý luôn ở trạng thái tốt, hoàn thành dự án xuất sắc. 

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay công việc khá thuận lợi với bạn, bạn hoàn thành dự án xuất sắc, được khen thưởng. 

Tình cảm: Hôm nay cả bạn và đối phương đều dành thời gian cho nhau, có buổi hẹn hò thân mật.

Tài lộc: Tài lộc may mắn một phần, công sức bạn bỏ ra đã giúp cải thiện thu nhập đáng kể.

Sức khoẻ: Cố gắng ngủ sớm, đừng xem phim quá muộn.

Tử vi ngày mai, thứ Hai (25/9/2023): Hợi tài chính thăng hoa vượng phát, Sửu gặt hái quả ngọt, Tý may mắn phú quý ngất trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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