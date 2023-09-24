Liên tiếp 3 ngày tới (25, 26, và 27/9): 3 con giáp vượng phát toàn tập, làm đâu thắng đó, đón lộc trĩu tay, giàu có bất ngờ

Liên tiếp 3 ngày tới (25, 26, và 27/9), tuổi Mão vận quý nhân khá vượng, các mối quan hệ xã giao trong ngày cũng hài hòa và tốt đẹp. Bản mệnh đi đâu cũng gặp được người tốt, có người nâng đỡ. Nhờ vậy, những khó khăn trước đó đều được tháo gỡ ổn thỏa.

Tình cảm êm ả khi các cặp đôi ngày càng hòa hợp, cùng nhau xây dựng mối quan hệ gắn kết và bền chặt hơn. Người độc thân dù chưa tìm được nửa kia cũng đừng vội lo lắng, có thể nhân duyên sẽ tới vào lúc bản mệnh không ngờ tới nhất.

Tuy nhiên vận trình tài lộc có điềm báo hao hụt, thất thoát không ít tiền bạc. Trong mấy ngày nghỉ lễ, tuổi Mão chi tiêu nhiều hơn dự định nên cần xem xét lại càng sớm càng tốt để kịp thời điều chỉnh, không để tiền bạc thất thoát thêm nữa.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần tài năng, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ. Khi đã xác định được mục tiêu, con giáp này luôn cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu chứ không bỏ cuộc dễ dàng. Người tuổi này còn được biết đến với ý chí tự lập. Khi gặp khó khăn, họ muốn tự mình giải quyết mọi việc thay vì nhờ cậy những người khác.

Liên tiếp 3 ngày tới (25, 26, và 27/9), người cầm tinh con Hổ có sao tốt chiếu mệnh, lại gặp được quý nhân nên tài lộc vượng hơn trước mấy lần. Sự nghiệp của họ mau chóng thăng tiến. Được quý nhân đưa đường chỉ lối, người tuổi này có thêm cơ hội phát huy tài năng.

Trong kinh doanh, họ ký được hợp đồng lớn, mang về nguồn lợi và công việc cho nhiều người. Thu nhập không ngừng tăng, người tuổi này mang lại cho gia đình họ một cuộc sống ấm no, đủ đầy.

Trong thời điểm này, con giáp tuổi tuổi Dần nếu còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ, làm quen với những người khác giới. Nếu đã lập gia đình, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để gần gũi, bày tỏ tình cảm với người bạn đời của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Liên tiếp 3 ngày tới (25, 26, và 27/9), người tuổi Thân thấu hiểu tất cả những gì bạn đang làm, chăm chỉ thực hiện.

Công việc: Công việc hiện tại của người tuổi Thân dù khó khăn, nhưng bạn luôn quyết đoán và cố gắng thực hiện.

Tình cảm: Trải qua tình cảm, bạn theo đuổi được nhiều người, nhưng không chọn ra người thích hợp nhất.

Tài lộc: Quyết đoán, giỏi tính toán chi li tường tận vấn đề.

Sức khoẻ: Cố gắng kiểm soát khẩu phần ăn đúng với tình trạng cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!