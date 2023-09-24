Qua 00h đêm nay, 25/9: 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 19:45

Đây cũng là lúc mà mọi thứ bị thay đổi so với kế hoạch ban đầu, khiến 3 con giáp sau mệt mỏi nghĩ ngợi, bận rộn và căng thẳng.

Tuổi Hợi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 25/9/2023, áp lực công việc cao đè nặng lên vai tuổi Hợi. Không chỉ phải giải quyết những việc tồn đọng từ trước, bản mệnh còn phải dành thời gian gỡ rối, do sơ suất liên quan tới rắc rối của người khác hay phải hỗ trợ họ xử lý mọi việc.

Đây cũng là lúc mà mọi thứ bị thay đổi so với kế hoạch ban đầu, khiến con giáp này mệt mỏi nghĩ ngợi, thậm chí có xu hướng đi giải quyết rắc rối hộ người khác hay nhận lỗi thay họ. Hãy hiểu rằng điều này hoàn toàn không cần thiết.

Về mặt tình cảm, tuổi Hợi được trải qua giai đoạn hạnh phúc khi nhiều người độc thân tìm thấy một nửa phù hợp, cả hai có những điểm chung cực kỳ thú vị. Nhiều gia đình đón tin vui bầu bí trong thời gian này.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Qua 00h đêm nay, 25/9: 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Ngày mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Qua 00h đêm nay, 25/9: 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất 

Tử vi ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất bận tâm nhiều việc đang làm bạn mệt mỏi. 

Công việc: Người tuổi Tuất không muốn bị người khác nhắc đến trong những việc không cần thiết, cố gắng phát huy bản thân trong lĩnh vực mới. 

Tình cảm: Tâm tư tình cảm khó đoán, ít ai hiểu được bạn đang nghĩ gì và làm gì.  

Tài lộc: Cố gắng phát triển nguồn thu nhập hiện tại ổn định.

Sức khoẻ: Huyết áp nên đo nhiều lần, kiểm tra thường xuyên. 

Qua 00h đêm nay, 25/9: 3 con giáp bất ổn dồn dập, đen cả tình lẫn tiền, chú ý sức khỏe, đề phòng tai ương - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 12h trưa ngày 25/9/2023: 3 con giáp có căn phú quý, giàu có bất ngờ, không là tỷ phú cũng là đại gia năm Quý Mão

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Bước sang ngày 25/9, cuộc sống của 3 con giáp sau ngày càng dễ thở hơn, nhận được nhiều sự trợ giúp về tiền bạc.

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