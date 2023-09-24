Đúng 10 ngày cuối tháng 9/2023: 3 con giáp hồng phúc dồi dào, đời sang trang mới, ăn trọn tài lộc, phất lên như diều gặp gió

Đúng 10 ngày cuối tháng 9/2023, người tuổi Mão trong trạng thái vui vẻ, hạnh phúc với người thương.

Tình cảm: Hôm nay, bản thân không còn nhiều chuyện buồn, bạn vui vẻ với người thương.

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão đang có nhiều mối lo ngại trong công việc, bạn cần cân bằng tất cả mọi việc.

Tài lộc: Tiền bạc không phải muốn là có liền, cần lao động chăm chỉ.

Sức khoẻ: Nghỉ ngơi nhiều, ăn uống tịnh dưỡng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, thích kết giao bạn bè. Họ có cách ứng xử linh hoạt, luôn được lòng người khác. Bản mệnh có những mục tiêu cụ thể trong cuộc sống và không ngừng nỗ lực để thực hiện điều mình mong muốn.

Đúng 10 ngày cuối tháng 9/2023, tuổi Dậu có thể đón nhận cơ hội mới trong sự nghiệp, tài lộc ngày một dồi dào. Con giáp này nhận nhiều tin vui liên tiếp, cuộc sống phát triển rực rỡ, tương lai tươi sáng. Tinh thần vui vẻ giúp bản mệnh có động lực hơn trong việc phấn đấu vươn lên.

Những công sức mà tuổi Dậu bỏ ra trong suốt thời gian qua sẽ sớm được đền đáp xứng đáng. Bản mệnh kiếm được nhiều tiền hơn giúp cuộc sống dư dả hơn. Con giáp này có cách quản lý tài chính phù hợp nên không lo thiếu tiền. Khoản tiền mà họ để ra được khá lớn nhờ vậy cuộc sống tương lai không cần phải lo lắng nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 10 ngày cuối tháng 9/2023, tuổi Mùi rất tận tâm với công việc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân và cũng những điều chỉnh phù hợp để cuộc sống không bị mệt mỏi do quá tải.

Thời gian này, tuổi Mùi cũng cần chú ý đến các vấn đề tình cảm cá nhân, tránh hiểu nhầm. Nên chú ý đến các khoản chi tiêu, tránh tin tưởng người khác quá mức để chuốc hại vào thân.

Dù mọi thứ đang thuận lợi con giáp này cũng đừng quên các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Cuộc sống luôn có những bất ngờ mà không ai lường trước được, hãy cố gắng đảm bảo an toàn cho bản thân.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.