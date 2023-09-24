Đúng 6h sáng mai, thứ Hai (25/9/2023): 3 con giáp được lộc trời ban, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 18:54

Ngày mai, 3 con giáp sau tạm biệt những khó khăn trước đó để đón vận may mới, tiền bạc lẫn tình duyên đều suôn sẻ, thuận lợi.

Tuổi Sửu 

Tử vi ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu đã có được hạnh phúc riêng cho bản thân.

Công việc: Người tuổi Sửu công việc hiện tại đã đầy ắp kiến thức, muốn phát triển mạnh mẽ, cần thời gian thay đổi tư duy làm việc. 

Tình cảm: Mối quan hệ của cả hai nhờ người quen nên đã có tiến triển, hạnh phúc của bạn dần rõ nét hơn. 

Tài lộc: Tiền bạc có thể vơi bớt vì chi tiêu nhiều cho các cuộc vui, hẹn hò. 

Sức khoẻ: Chăm chỉ tập gym, chạy bền. 

Đúng 6h sáng mai, thứ Hai (25/9/2023): 3 con giáp được lộc trời ban, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Ngay từ cuối tháng 9, tuổi Thân đã có Thần Tài hỗ trợ. Bước sang tháng 10, con giáp này tạm biệt những khó khăn trước đó để đón vận may mới. Bản mệnh có những ngày tháng thuận lợi, làm gì cũng thành công, đạt được nhiều thành tựu.

Một số người có cơ hội gặp được các vị tiền bối có kinh nghiệm, người sẽ giúp tuổi Thân tìm được hướng đi tốt hơn cho sự nghiệp.

Tuổi Thân cần chú ý học cách bình tĩnh, không được nóng vội. Dù khó khăn đến mấy, bản mệnh cũng nên kiên trì, nỗ lực. Thành quả thu được sẽ không làm tuổi Thân phải thất vọng.

Đúng 6h sáng mai, thứ Hai (25/9/2023): 3 con giáp được lộc trời ban, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho hay thứ Hai ngày 25/9/2023 hôm nay, tuổi Thìn hãy tận dụng những cơ hội tốt mình có được. Việc trải nghiệm những lĩnh vực mới sẽ giúp bản mệnh sẽ lĩnh hội thêm nhiều kỹ năng và kiến thức.

Tuy nhiên về sức khỏe, thời điểm này những ai đang có bệnh nền đang bị ảnh hưởng xấu. Con giáp này cần phải làm theo những chỉ dẫn của bác sĩ, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, tránh việc để bệnh chuyển hướng xấu chỉ vì chủ quan.

Trong ngày này, người mang thai không nên lui tới, tiếp xúc, dịch chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những nơi và đồ vật này ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp và nhà vệ sinh. Bởi việc làm đó có thể làm ảnh hưởng đến cả mẹ và bé.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Đúng 6h sáng mai, thứ Hai (25/9/2023): 3 con giáp được lộc trời ban, đỏ cả tình lẫn tiền, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Hai (25/9/2023): Tý tiền bạc tiêu mỏi tay, Thìn gia đình thịnh vượng, Dần thăng tiến trong công việc

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Hai (25/9/2023): Tý tiền bạc tiêu mỏi tay, Thìn gia đình thịnh vượng, Dần thăng tiến trong công việc

Đúng thứ Hai (25/9), 3 con giáp này có nhiều tin vui bất ngờ về tài lộc - sự nghiệp - tình cảm.

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