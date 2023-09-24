Chúc mừng 3 con giáp chuyển bại thành thắng, ra đường coi chừng tiền rơi trúng đầu vào đúng 23 giờ ngày 24/9: Bội thu tiền tài, hỷ vận sáng rực

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 14:55

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây tích của gom vàng đầy nhà vào đúng 23 giờ ngày 24/9.

Tuổi Dậu

Tử vi trong 12 con giáp thì những người tuổi Dậu vốn thông minh và có năng lực, tâm lý tốt. Họ luôn có nhiều cơ hội tốt trong công việc. Điều Dậu cần ghi nhớ là hãy kiên định và vững vàng chứ đừng nên hấp tấp, nóng vội muốn được thăng tiến.

Vào đúng 23 giờ ngày 24/9, người tuổi Dậu sẽ có đường tài lộc khá suôn sẻ. Trong công việc cũng như trong sự nghiệp, Dậu có thể sử dụng trí tuệ cảm xúc của mình để tránh được nhiều rắc rối không đáng có. Cùng với thái độ làm việc chăm chỉ, dám nghĩ dám làm nên Dậu có thể thực hiện những gì mình muốn một cách suôn sẻ.

Bên cạnh đó, Dậu gặp nhiều thuận lợi. Nếu chăm chỉ và tập trung hơn vào công việc trong những ngày tới thì tin rằng Dậu sẽ hái ra tiền, làm ăn phát đạt, sự nghiệp và cuộc sống đều vượng phát.

Chúc mừng 3 con giáp chuyển bại thành thắng, ra đường coi chừng tiền rơi trúng đầu vào đúng 23 giờ ngày 24/9: Bội thu tiền tài, hỷ vận sáng rực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân không phải là người chăm chỉ, chịu khó nhưng đổi lại họ lại vô cùng thông minh và bản lĩnh. Tuổi Thân nếu đã quyết tâm làm gì thì sẽ làm đến cùng. Người này vô cùng có tham vọng, trong công việc hết sức lý chí và luôn nỗ lực hết mình để vượt xa những người khác. Con giáp này không cam tâm làm cấp thấp, chỉ muốn làm sếp nên đã gắng nhiều.

Thời gian trước có thể bạn thấy họ không chăm chỉ, chịu khó, cũng không thuộc loại người “cày bừa” kiếm tiền nhưng họ lại có tương lai rất sáng, thăng quan rất nhanh vào đúng 23 giờ ngày 24/9. Thông minh, lý chí chính là điều mà người khác không thể ngờ được ở tuổi thân.

Chúc mừng 3 con giáp chuyển bại thành thắng, ra đường coi chừng tiền rơi trúng đầu vào đúng 23 giờ ngày 24/9: Bội thu tiền tài, hỷ vận sáng rực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ cục diện lục hợp giúp hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tỵ. Sự chân thành của con giáp này cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và kéo gần khoảng cách giữa cả hai.

Với người độc thân, nóng vội không phải là phương pháp đúng đắn khi bản mệnh còn chưa biết cảm xúc đối phương dành cho mình là gì. Nhưng hãy cứ tự tin là chính mình, vì khi đó chính là lúc con giáp này tạo ra được sức hút của riêng mình và tạo được ấn tượng với người ấy.

Chính Quan dẫn lối, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, điềm báo thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cùng năng lực làm việc tốt, bản mệnh giành được mục tiêu mình muốn. Đường tài lộc trong ngày có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng.

Con giáp này đang có khá nhiều các cơ hội tốt về công việc giúp thu hoạch tiền bạc liền tay. Có điều đừng quá tham lam mà đôi khi gặp kẻ tiểu nhân xúi giục khiến bản mệnh đưa ra những quyết định không chính xác.

Chúc mừng 3 con giáp chuyển bại thành thắng, ra đường coi chừng tiền rơi trúng đầu vào đúng 23 giờ ngày 24/9: Bội thu tiền tài, hỷ vận sáng rực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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