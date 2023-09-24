Tử vi Chủ nhật ngày 24/9: Tài lộc không mời mà đến nhà 3 con giáp, tình tiền đỏ rực, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, tài khí dâng cao

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây của cải vượng phát, lộc lá ập đến liên hồi trong ngày 24/9.

Tuổi Tỵ

Trong ngày 24/9, người tuổi Tỵ có cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân trong công việc, nếu biết nắm bắt và thể hiện tốt, họ có thể được cân nhắc lên những vị trí cao hơn.

Lúc này, tiền bạc của người tuổi Tỵ cũng dư giả, chuyện làm ăn có nhiều thuận lợi giúp họ tích lũy được nhiều tài lộc. Việc gặp gỡ và hợp tác với những đối tác tiềm năng giúp bạn kiếm được một khoản bội tiền.

Tử vi Chủ nhật ngày 24/9: Tài lộc không mời mà đến nhà 3 con giáp, tình tiền đỏ rực, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, tài khí dâng cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác, vì vậy khi đã đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kì diệu mà không phải ai cũng làm được.

Trong ngày 24/9, tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống của họ từ giai đoạn này trở đi sẽ vạn sự hanh thông. Từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp, nếu như may mắn công việc suôn sẻ thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tài vận ngày càng dồi dào, việc đổi đời chỉ trong tầm tay.

Tử vi Chủ nhật ngày 24/9: Tài lộc không mời mà đến nhà 3 con giáp, tình tiền đỏ rực, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, tài khí dâng cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Công việc của tuổi Tý trong ngày 24/9 vô cùng thuận lợi. Ngày mới mở ra cho người tuổi này nhiều cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình. Tuy khó tránh được những rắc rối xui xẻo nhưng nhìn chung bản mệnh đều có thể xử trí ổn thoả mọi việc.

Trong thời gian này, tình cảm của người tuổi Tý cũng vô cùng êm đẹp. Bạn có một người bạn đời luôn yêu thương, thấu hiểu mình, hai người cũng không quên hâm nóng tình cảm mỗi ngày. Đáng nói, tài lộc rủng rỉnh hơn trong ngày 24/9. Con giáp tuổi Tý không còn phải lo lắng đến vấn đề tài chính hay chi tiêu trong ngày nhờ nguồn thu nhập ổn định. Cẩn trọng sức khỏe có dấu hiệu sa sút do ảnh hưởng của chế độ ăn uống thiếu điều độ.

Tử vi Chủ nhật ngày 24/9: Tài lộc không mời mà đến nhà 3 con giáp, tình tiền đỏ rực, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, tài khí dâng cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phật Bà dẫn lối 3 con giáp đến kho vàng trong 7 ngày tới: Đi đến đâu hốt tiền đến đó, vượng tình duyên, vượng sự nghiệp, phúc trạch an khang

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