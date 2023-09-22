Thiên Tinh xuất hiện trong tháng 10: 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, tình duyên đỏ thắm như son, lộc lá chảy vào nhà cuồn cuộn, mưu sự tất thành

Tâm linh - Tử vi 22/09/2023 12:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chính thức hết khổ, tình duyên rực rỡ trong tháng 10.

Tuổi Mão

Trong tháng 10, những người tuổi Mão chính là con giáp gặt hái được nhiều thành công. Những người tuổi Mão sẽ rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trước đó, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Trong thời điểm này, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Đặc biệt người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi.

Thiên Tinh xuất hiện trong tháng 10: 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, tình duyên đỏ thắm như son, lộc lá chảy vào nhà cuồn cuộn, mưu sự tất thành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là con giáp hiền lành, tốt bụng và tinh tế. Trời sinh đây là con giáp thân thiện và luôn hết lòng vì người khác. Tuổi Mùi không bao giờ phán xét bất kì một ai, họ sẽ luôn nhìn vào ưu điểm của người khác và luôn tìm cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. 

Trong công việc, tuổi Mùi không phải là người đam mê quyền lực, địa vị. Họ muốn được làm việc theo nhóm và dùng sự sáng tạo của mình để đóng góp cho tập thể. Con giáp này cũng có nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, bạn nhiều bè ít, vì thế khi gặp khó khăn luôn có người ra tay giúp đỡ. Trong tháng 10, công việc của tuổi Mùi sẽ vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, và với sự nỗ lực từng ngày, tuổi Mùi sẽ đạt được rất nhiều thành công lớn.

Thiên Tinh xuất hiện trong tháng 10: 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, tình duyên đỏ thắm như son, lộc lá chảy vào nhà cuồn cuộn, mưu sự tất thành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong tháng 10, người tuổi Tý có một ngày suôn sẻ mọi bề. Bạn nên tận dụng cát khí trong ngày để tiến hành các việc hợp tác, đàm phán làm ăn, thuyết phục khách hàng… sẽ rất thông thuận, lợi nhuận tăng vọt.

Thiên Ấn còn bảo trợ cho những chú Chuột một vận trình công danh hanh thông. Hầu hết các kế hoạch đều diễn ra đúng dự định, đem về kết quả tốt, giảm đi rất nhiều nỗi lo trong lòng bạn. Bản mệnh còn được cấp trên đánh giá cao và trao cho thêm nhiều trọng trách trong khoảng thời gian này. 

Thiên Tinh xuất hiện trong tháng 10: 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, tình duyên đỏ thắm như son, lộc lá chảy vào nhà cuồn cuộn, mưu sự tất thành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tu vi ngay 22/9 tu vi ngay 23/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 22 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 52 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 1 giờ 7 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 37 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 52 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 2 giờ 7 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026