Thiên Tinh xuất hiện trong tháng 10: 3 con giáp hóa rồng hóa phượng, tình duyên đỏ thắm như son, lộc lá chảy vào nhà cuồn cuộn, mưu sự tất thành

Trong tháng 10, những người tuổi Mão chính là con giáp gặt hái được nhiều thành công. Những người tuổi Mão sẽ rũ bỏ những khó khăn và cả tiểu nhân quấy phá cản đường, hay những áp lực phải chịu đựng trước đó, bản mệnh có con đường tài lộc suôn sẻ hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ vào nhà.

Trong thời điểm này, tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi Thần May mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió, có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Đặc biệt người đang làm ăn kinh doanh sẽ càng có cơ hội đổi đời khi tìm được hướng đi phù hợp cho ngành nghề mình đang theo đuổi.

Tuổi Mùi là con giáp hiền lành, tốt bụng và tinh tế. Trời sinh đây là con giáp thân thiện và luôn hết lòng vì người khác. Tuổi Mùi không bao giờ phán xét bất kì một ai, họ sẽ luôn nhìn vào ưu điểm của người khác và luôn tìm cách giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong công việc, tuổi Mùi không phải là người đam mê quyền lực, địa vị. Họ muốn được làm việc theo nhóm và dùng sự sáng tạo của mình để đóng góp cho tập thể. Con giáp này cũng có nhiều mối quan hệ xã hội tốt đẹp, bạn nhiều bè ít, vì thế khi gặp khó khăn luôn có người ra tay giúp đỡ. Trong tháng 10, công việc của tuổi Mùi sẽ vô cùng suôn sẻ và thuận lợi, và với sự nỗ lực từng ngày, tuổi Mùi sẽ đạt được rất nhiều thành công lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong tháng 10, người tuổi Tý có một ngày suôn sẻ mọi bề. Bạn nên tận dụng cát khí trong ngày để tiến hành các việc hợp tác, đàm phán làm ăn, thuyết phục khách hàng… sẽ rất thông thuận, lợi nhuận tăng vọt.

Thiên Ấn còn bảo trợ cho những chú Chuột một vận trình công danh hanh thông. Hầu hết các kế hoạch đều diễn ra đúng dự định, đem về kết quả tốt, giảm đi rất nhiều nỗi lo trong lòng bạn. Bản mệnh còn được cấp trên đánh giá cao và trao cho thêm nhiều trọng trách trong khoảng thời gian này.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.