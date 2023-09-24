Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Hai (25/9/2023): Tý tiền bạc tiêu mỏi tay, Thìn gia đình thịnh vượng, Dần thăng tiến trong công việc

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 18:35

Đúng thứ Hai (25/9), 3 con giáp này có nhiều tin vui bất ngờ về tài lộc - sự nghiệp - tình cảm.

Tuổi Tý 

Tử vi ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý luôn ở trạng thái tốt, hoàn thành dự án xuất sắc. 

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay công việc khá thuận lợi với bạn, bạn hoàn thành dự án xuất sắc, được khen thưởng. 

Tình cảm: Hôm nay cả bạn và đối phương đều dành thời gian cho nhau, có buổi hẹn hò thân mật.

Tài lộc: Tài lộc may mắn một phần, công sức bạn bỏ ra đã giúp cải thiện thu nhập đáng kể.

Sức khoẻ: Cố gắng ngủ sớm, đừng xem phim quá muộn.

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Hai (25/9/2023): Tý tiền bạc tiêu mỏi tay, Thìn gia đình thịnh vượng, Dần thăng tiến trong công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Những người tuổi Thìn đa số đều rất dũng cảm và kiên cường. Bản mệnh có một nghị lực lớn, cho dù trong cuộc sống có gặp phải thất bại thì cũng biết tự động viên bản thân phải làm việc một cách chăm chỉ, nỗ lực cống hiến hết mình.

Con giáp tuổi Thìn đặt công việc lên hàng đầu. Nhờ có tư duy linh hoạt lại chăm chỉ chịu khó nên bản mệnh thu được nhiều thành quả tốt đẹp. Cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp sẽ đến trong ngày mai, thứ Hai (25/9). 

Trong thời điểm này, người tuổi Thìn sẽ thấy sự nghiệp của mình chuyển biến tích cực rõ rệt. Những khó khăn vướng mắc được tháo gỡ. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Thìn trở nên suôn sẻ, làm gì cũng gặp nhiều may mắn. Nếu biết nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội này thì tương lai sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Hai (25/9/2023): Tý tiền bạc tiêu mỏi tay, Thìn gia đình thịnh vượng, Dần thăng tiến trong công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 25/9/2023, tuổi Dần có được thói quen tiền bạc khôn ngoan hơn. Con giáp này ưa chuộng sự giản dị và không thích những gì xa xỉ thế nên bản mệnh biết cách tiết kiệm.

Trong ngày, mối quan hệ đang có dễ bị ảnh hưởng xấu. Hãy cùng nhau giải quyết những áp lực đó và tránh sai lầm tương tự. Hãy nâng cao trách nhiệm, kiên nhẫn, tránh suy nghĩ bốc đồng ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày tốt nên tạo tác nhiều việc như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước,, nhậm chức, nhập học. Con giáp này nên ưu tiên tiến hành những việc này để có được nhiều thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mùi, Tuất

Tử vi 12 con giáp ngày mai, thứ Hai (25/9/2023): Tý tiền bạc tiêu mỏi tay, Thìn gia đình thịnh vượng, Dần thăng tiến trong công việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Định mệnh an bài, 3 con giáp có 90% trúng số vào đúng 23 giờ ngày 25/9: May túi mười gang ra đựng vàng bạc tứ phương, giàu nứt vách một vùng

Định mệnh an bài, 3 con giáp có 90% trúng số vào đúng 23 giờ ngày 25/9: May túi mười gang ra đựng vàng bạc tứ phương, giàu nứt vách một vùng

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị tận hưởng cuộc sống đủ đầy sung túc vào đúng 23 giờ ngày 25/9.

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