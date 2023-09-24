Ngũ phúc lâm môn: 3 con giáp phú quý đại tài, thăng hoa vù vù, sung túc như mong đợi từ ngày 25/9

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 21:15

Trong thời gian này, 3 con giáp sau đón may mắn ở nhiều phương diện, có thể thay đổi được vận mệnh, tương lai xán lạn.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 25/9/2023 mang lại điều kiện thuận lợi để tuổi Dậu theo đuổi tham vọng của mình. Cơ hội còn rất nhiều, đừng thấy người ta thành công mà sợ hãi, bản mệnh cũng sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của mình nếu đủ quyết tâm.

Khi áp lực từ những mối quan hệ căng thẳng đưa tới lại là lúc con giáp này thể hiện bản lĩnh của mình. Điều quan trọng là giữ thái độ tích cực và điều chỉnh giao tiếp sao cho khéo léo, tránh để người khác có ấn tượng không hay về mình.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay con giáp này nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, mu bàn chân.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ngũ phúc lâm môn: 3 con giáp phú quý đại tài, thăng hoa vù vù, sung túc như mong đợi từ ngày 25/9 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Con giáp tuổi Ngọthường mang tính cách cởi mở, hào phóng. Họ còn được biết đến là người có năng lực vượt trội và có tinh thần trách nhiệm. 2 tháng gần đây, tài vận của người tuổi này không tốt, họ bị tiểu nhân ngáng đường, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, sau cơn mưa Trời lại sáng, vận trình của con giáp tuổi Ngọ cuối tháng 9 sẽ phục hồi. Những rắc rối trong công việc của họ cũng dần được giải quyết, vận đen được xóa bỏ. Nhiều cơ hội đến sẽ giúp con giáp này kiếm được bộn tiền.

Bước sang cuối tháng này, người tuổi Ngọ sẽ chuyển sang làm một công việc mới hoặc có thêm một nghề tay trái để kiếm thêm thu nhập. Chỉ cần nỗ lực hết mình, người tuổi này sẽ sớm được đền đáp.

Đúng ngày mới (25/9), chuyện tình cảm của con giáp này cũng có nhiều khởi sắc. Người còn độc thân thì sẽ quen biết được đối tượng qua lời giới thiệu. Với những người đã có đôi có cặp thì chuyện tình cảm của bạn có nhiều chuyển biến tích cực, dự báo sẽ có hỷ tín trong thời gian tới.

Ngũ phúc lâm môn: 3 con giáp phú quý đại tài, thăng hoa vù vù, sung túc như mong đợi từ ngày 25/9 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần 

Tử vi ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần luôn mong muốn đối xử công bằng trong cách làm việc.

Công việc: Người tuổi Dần không lo nhiều việc, nhưng nắm thông tin ngọn ngành, luôn yêu cầu phân chia công việc đồng đều. 

Tình cảm: Hôm nay tình cảm đã hạnh phúc hơn nhiều, bạn không sợ người khác làm tổn thương, luôn chủ động trong mối quan hệ.

Tài lộc: Thời điểm vàng tận dụng cơ hội, thể hiện bản thân rất tốt. 

Sức khoẻ: Sức khỏe cần cố gắng rèn luyện thể thao đều đặn.

Ngũ phúc lâm môn: 3 con giáp phú quý đại tài, thăng hoa vù vù, sung túc như mong đợi từ ngày 25/9 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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