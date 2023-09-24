Đúng 17h chiều ngày 25/9/2023: Top 3 con giáp giàu sang đầu bảng, phát tài phát lộc, khởi sắc rạng ngời

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo thứ Hai ngày 25/9/2023, mang tới cho tuổi Dần những tin tức tốt về công việc. Dù có phải đi làm hay không trong ngày này, con giáp này đều có thể thu về những thành quả tốt đẹp và đáng tự hào từ nỗ lực trước đó của mình.

Tuy nhiên, tình cảm đang có dấu hiệu lạnh nhạt do bản mệnh quá tập trung vào sự nghiệp. Hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn để cả hai gắn bó yêu thương nhau hơn. Nhân dịp nghỉ lễ này đừng quên lên kế hoạch hâm nóng tình cảm.

Tuổi Dần có thể tăng cường giao lưu để mở rộng mối quan hệ của mình. Điều này không chỉ giúp ích cho công việc mà còn cả cuộc sống. Nếu bản mệnh muốn tiến hành ký kết hợp đồng cũng khá suôn sẻ, thuận lợi, tài lộc dồi dào.

Giờ tốt trong ngày: 19h - 21h

Quý nhân phù trợ: Ngọ, Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con giáp tuổi Tỵ là người khôn ngoan nhất, khôn khéo nhất và cũng bí ẩn nhất trong số 12 con giáp. Người tuổi này thường dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ. Họ là người hay lo, thích chiêm nghiệm và khát khao học hỏi.

Trước mỗi khó khăn, con giáp này thường giữ được sự bình tĩnh. Dù gặp thất bại, họ không nản lòng mà vẫn kiên trì tiến lên. Trong thời gian gần đây, tài vận của người tuổi Tỵ không tốt. Thu nhập của họ sụt giảm do điều kiện khách quan trong khi những khoản chi vẫn giữ nguyên thậm chí tăng lên.

Bước sang 25/9, tài vận của con giáp này vượng hơn những tháng trước. Vận xui không còn nữa, người tuổi Tỵ làm gì cũng thành công. Sự nghiệp khởi sắc, có nhiều bước tiến giúp người tuổi này kiếm được bộn tiền. Lúc này, họ cần tích cực, hăng hái hơn nữa trong việc tìm kiếm cơ hội cho bản thân.

Trong thời điểm này, giữa bạn và nửa kia sẽ xuất hiện mâu thuẫn. Hãy đặt mình vào vị trí của người kia để suy nghĩ kỹ trước khi thốt ra những lời làm tổn thương nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ hôm nay công danh có nhiều chuyển đổi, bạn cần cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn.

Công việc: Thỉnh thoảng người tuổi Ngọ muốn thay đỏi nơi làm việc, chuyển đổi chỗ làm cho có nhiều điều thú vị.

Tình cảm: Hiểu tình đạt lý, thông cảm cho đối phương mỗi khi người ấy có việc bận.

Tài lộc: Tài lộc, phú quý có được, cần biết ơn những người giúp đỡ.

Sức khoẻ: Nóng giận không tốt cho bản thân, cố gắng cân bằng.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!