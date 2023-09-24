Đúng 15h chiều ngày 25/9/2023: 3 con giáp xòe tay đón hồng phúc, tình tiền viên mãn, đã sung túc lại càng an nhàn

Tâm linh - Tử vi 24/09/2023 23:05

Thời tới cản không kịp, 3 con giáp này ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió, ung dung hưởng lộc đến cuối đời.

Tuổi Dậu 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 25/9/2023 mở ra cho tuổi Dậu nhiều cơ hội kiếm tiền. Con giáp này đang có quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, bản mệnh sẽ nhìn thấy những cơ hội tài chính mở ra trước mắt mình mà không phải ai cũng có thể nhìn thấy.

Đặc biệt với người kinh doanh buôn bán thì lợi nhuận càng thêm phát đạt. Con giáp này không cần phải tự tìm kiếm cơ hội mà cơ hội tài lộc sẽ tìm đến tận nơi, chỉ là tuổi Dần có đủ tinh tế để nhận ra không thôi. Nhìn chung một ngày tiền bạc dồi dào đối với bản mệnh.

Vận trình tình duyên của tuổi Dậu cũng khởi sắc mạnh mẽ. Bởi vậy mà người độc thân có thể tìm được người chung tâm ý, hiểu tâm tình, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp. Các cặp đôi luôn có sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau nên mối quan hệ vô cùng bền chặt.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Đúng 15h chiều ngày 25/9/2023: 3 con giáp xòe tay đón hồng phúc, tình tiền viên mãn, đã sung túc lại càng an nhàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi 

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi sẽ có nguồn thu nhập đổ về dồn dập, đón tình tới tấp từ 25/9. Trong mắt mọi người, bạn là người hiền lành, chăm chỉ nên ai nhìn cũng thương. Bạn bất ngờ nhận được nguồn lợi khủng, tiền bạc đổ về như nước.

Không chỉ vậy, con giáp được cấp trên nâng đỡ nên công việc của bạn ngày càng thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. Thời tới cản không kịp, vận trình của bạn được cải thiện hơn nhiều. Hãy tận dụng cơ hội này để mọi công sức được công nhận, tiền bạc tiêu hoài không hết.

Đúng 15h chiều ngày 25/9/2023: 3 con giáp xòe tay đón hồng phúc, tình tiền viên mãn, đã sung túc lại càng an nhàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi 

Tử vi ngày 25/9/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi ăn khoẻ, làm việc chăm chỉ.

Công việc: Cơ hội trải nghiệm nhiều, giúp người tuổi Hợi lĩnh hội nhiều kiến thức bổ ích. 

Tình cảm: Người tuổi Hợi phong trần, có nhiều người theo đuổi khi bạn độc thân.  

Tài lộc: Phát triển khả năng đầu tư, làm tốt việc bản thân đang làm, tài lộc sẽ đến. 

Sức khoẻ: Tinh thần rất quan trọng, hãy giữ tinh thần lạc quan. 

Đúng 15h chiều ngày 25/9/2023: 3 con giáp xòe tay đón hồng phúc, tình tiền viên mãn, đã sung túc lại càng an nhàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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