Từ ngày 25/9 đến 25/10: 3 con giáp thịnh vượng vây quanh, vượt qua khó khăn, sự nghiệp đột phá, làm gì cũng giàu

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho hay từ ngày 25/9 đến 25/10, đường sự nghiệp của tuổi Thìn cũng rất bằng phẳng, thuận lợi. Con giáp này biết đâu là cơ hội hiếm có được để nhanh chóng nắm bắt, nhờ vậy mà thành công đến nhanh chóng hơn so với người khác.

Người đã lập gia đình nhận được sự cổ vũ, động viên của nửa kia, nhờ vậy mà bản mệnh có quyết tâm đương đầu với những thử thách ngoài xã hội. Gia đình chính là động lực để bản mệnh không ngừng cố gắng tiến về phía trước.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Thìn độc thân có thể được bạn bè, người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng trong ngày. Con giáp này nên có thái độ tích cực hơn, chớ nên quá thờ ơ, lạnh nhạt khi tiếp xúc với mọi người.

Giờ tốt trong ngày: 13h - 15h

Quý nhân phù trợ: Tuất, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Từ ngày 25/9 đến 25/10, ngũ hành tương sinh giúp bạn có nhiều điều kiện thuận lợi hơn. Thế nhưng, dù thế nào thì bản mệnh không được chủ quan khi mà vận mệnh của bạn lên bổng, xuống trầm một cách khó lường.

Tử nhập mệnh khiến con giáp tuổi Dần trở nên thiếu đi sự quyết đoán cần thiết. Bạn thường xuyên rơi vào tình trạng đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên quyết định thế nào cho đúng.

Cẩn thận hơn về khía cạnh tài chính, nếu bạn càng tham lam thì càng mất mát nhiều, vào thời điểm như thế này, tốt nhất hãy nằm im, tránh đưa ra những quyết định quan trọng có thể ảnh hưởng đáng kể tới cuộc đời bạn.

Vận trình tình cảm hanh thông, thuận lợi, người độc thân có nhiều cơ hội mới, tuy nhiên, không nên tin tưởng ngay, hãy dành thời gian tìm hiểu. Những cặp đôi có nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho mối quan hệ của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ ngày 25/9 đến 25/10, người tuổi Tỵ hôm nay khá bận, lịch trình cho buổi làm việc của bạn đang dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi.

Công việc: Người tuổi Tỵ trong công việc đôi lúc bạn muốn có những đóng góp, nhưng bị bác bỏ.

Tình cảm: Hôm nay tình cảm của bạn và đối phương làm bạn khá mệt mỏi, muốn nhận nhiều lời yêu thương hơn là than thở.

Tài lộc: Tài lộc cuối ngày vào tài khoản bất ngờ.

Sức khoẻ: Tinh thần làm việc hăng say, chăm lo bản thân chu toàn.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!