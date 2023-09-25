Đúng hai ngày 29 và 30/9: 3 con giáp chính thức hết khổ, sự nghiệp và tình duyên lên mây, giàu số 2 không ai là số 1

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 09:33

Đúng hai ngày cuối cùng của tháng 9/2023, 3 con giáp sau may mắn được quý nhân giúp đỡ, tài vận tươi sáng, tiền tài tới ào ào không ai sánh bằng.

Tuổi Tý 

Chính ấn cho biết Tý là con người tháo vát và nhanh trí trong công việc, dù công việc có bế tắc cỡ nào thì bạn vẫn gỡ rối được một cách êm đẹp. Con giáp này chẳng quan tâm đến những gì người khác sân si với mình, cây xanh thì lá cũng xanh mà ăn ở hiền lành thì kiểu gì cũng có lộc làm ăn ngon lành.

Tam Hợp trợ lực khiến đường tài vận của Tý khởi sắc trong ngày này. Nợ được trả được, bạn là người thẳng thắn và ghét nợ nần. Bên cạnh đó con giáp này cũng không ngần ngại xông pha làm ăn, hợp tác vì con đường kiếm tiền của bản thân và sự ấm no của gia đình.

Đúng hai ngày 29 và 30/9: 3 con giáp chính thức hết khổ, sự nghiệp và tình duyên lên mây, giàu số 2 không ai là số 1 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Người tuổi Sửu chăm chỉ, chịu được áp lực và luôn hướng về gia đình. Tuổi trẻ của họ khá vất vả và chông gai, xây dựng cơ đồ mãi không thành.

Đúng hai ngày 29 và 30/9, con giáp này may mắn được quý nhân giúp đỡ, tài vận tươi sáng hơn. Hôn nhân của họ đến trễ và gặp không ít sóng gió.

Tuần tới, người tuổi Sửu bất ngờ có lộc lớn, tiền của đổ về ào ạt. Thời điểm này họ rất giàu có và dư dả, những chuyến du lịch hay những lần mua sắm tiền tỷ với họ không thành vấn đề.

Đúng hai ngày 29 và 30/9: 3 con giáp chính thức hết khổ, sự nghiệp và tình duyên lên mây, giàu số 2 không ai là số 1 - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Đúng hai ngày 29 và 30/9, người tuổi Mão có được gia đình yêu thương và quan tâm bạn. 

Công việc: Hôm nay người tuổi Mão làm việc khá thuận lợi, bạn nên năng động và tích cực hơn trong công việc hiện tại. 

Tình cảm: Hôm nay, tình cảm của bạn đã phát triển tốt, cả hai luôn giải quyết vấn đề cùng nhau.

Tài lộc: Biết cách sử dụng tiền bạc thỏa đáng, luôn đẩy mạnh nhiều cách kiếm thêm thu nhập.

Sức khoẻ: Ăn những món mềm, không cay tốt cho dạ dày bạn.

Đúng hai ngày 29 và 30/9: 3 con giáp chính thức hết khổ, sự nghiệp và tình duyên lên mây, giàu số 2 không ai là số 1 - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Đúng 9h sáng ngày 25/9/2023: 3 con giáp vạn sự cát tường, tình chạm đỉnh, tiền chạm đáy

Đúng 9h sáng ngày 25/9/2023: 3 con giáp vạn sự cát tường, tình chạm đỉnh, tiền chạm đáy

Hôm nay, 3 con giáp sau vượng về đường tài lộc, tình duyên thăng hoa, ngồi không cũng rủng rỉnh tiền đầy túi.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

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