Đếm ngược đến Rằm tháng 8 âm lịch: 3 con giáp đón điềm lành đến nhà, được Thần Tài gõ cửa tặng vàng 9999, nhanh chóng mua nhà tậu xe

Đến Rằm tháng 8 âm lịch, tuổi Mão khá hăng hái khi bắt tay vào công việc và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Nếu bản mệnh cứ giữ vững tinh thần như thế này, chắc chắn sẽ nhận được sự yêu mến của rất nhiều người.

Ngoài ra, vận trình tình cảm của tuổi Mão không được như ý muốn, một phần là do bản mệnh tính cách thất thường khiến nửa kia không thể dự đoán được. Con giáp này hãy nói rõ mong muốn của mình, có như vậy thì đối phương mới hiểu được.

Tình hình tài chính của bản mệnh đang khá ổn định. Nếu có cơ hội đầu tư nào đó mở ra trước mắt thì bản mệnh có thể thử sức mình xem sao. Tuy nhiên, không nên đầu tư quá lớn, hãy vừa làm vừa quan sát những biến động xung quanh.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Dần, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sinh ra đã có những tính cách tốt như trung thành và trung thực. Nhưng sức mạnh của họ cũng không dễ đánh giá, đo lường.

Con giáp tuổi Sửu thường "tẩm ngẩm tầm ngầm" nên đôi khi bị coi thường, không được đánh giá cao. Nhưng đến lúc họ thành công nhiều người sẽ phải ngước nhìn.

Đến Rằm tháng 8 âm lịch, vận may của người tuổi Sửu dường như không cạn và được thể hiện trên nhiều phương diện. Nhờ đó mà họ được cả gia đình ủng hộ, dù gặp khó khăn cũng có thể hóa giải vận hạn.

Người tuổi Sửu nếu gặp khó khăn cũng đừng lùi bước. Vì chỉ cần dũng cảm tiến lên, con giáp tuổi Sửu có thể gặp hái thành công trong sự nghiệp. Họ cũng sớm được quý nhân phù trợ nên làm ăn hiệu quả hơn, phát triển tốt, lợi nhuận tăng.

Người tuổi Sửu sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc trong thời gian này. Việc kinh doanh sẽ ngày càng tuyệt vời hơn và những rắc rối sẽ hoàn toàn biến mất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đến Rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Mùi luôn tìm cho bản thân những hướng đi mới, không muốn bị gò bó.

Công việc: Người tuổi Mùi trong công việc không muốn bị gò bó, luôn hết mình với công việc hiện tại.

Tình cảm: Bạn không giỏi tìm hiểu hết một người, nhưng hết lòng vì người khác mà thay đổi.

Tài lộc: Mức thu nhập đủ để bạn nghỉ dưỡng, du lịch nhiều năm.

Sức khoẻ: Cố gắng ngủ nhiều hơn, khi bạn luôn trong tình trạng thiếu ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!