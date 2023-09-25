Tử vi tuần mới từ 25/9 đến 1/10/2023: Dần có tin vui làm ăn, Thân đón nhận nhiều cát khí, Sửu không lo thiếu tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 10:35

Tuần mới, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, làm ăn phát đạt, hôn nhân hạnh phúc.

Tuổi Dần 

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ trải qua một thời kỳ thuận lợi trong sự nghiệp. Đây là thời điểm bạn nên tập trung tối đa vào công việc để đạt được các mục tiêu đã đề ra.

Tuần mới từ 25/9 đến 1/10/2023 là thời điểm thuận lợi cho các mối quan hệ tình cảm của người tuổi Dần. Bạn có thể tỏ ra quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình, thu hút ánh mắt của người khác và tạo được ấn tượng tích cực. Điều này có thể giúp bạn tạo ra mối quan hệ tình cảm mới hoặc củng cố mối quan hệ hiện tại.

Tử vi tuần mới từ 25/9 đến 1/10/2023: Dần có tin vui làm ăn, Thân đón nhận nhiều cát khí, Sửu không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo tuổi Thân sẽ đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà cũng trôi chảy hơn trong tuần mới.

Tuần mới, bản mệnh này sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Đối với người làm công ăn lương, tuần mới sẽ là thời gian mà công việc suôn sẻ, thuận lợi. Nhiều cơ hội mới sẽ xuất hiện nên bản mệnh này nên nắm bắt để thể hiện được năng lực bản thân và được sự công nhận của cấp trên. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, tuần tới không hẳn là một tuần mà vận khí quá tốt nhưng tuổi Thân cũng sẽ thuận lợi đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Vận may sẽ kéo dài đến cuối tuần, nên đừng nản lòng mà hãy chăm chỉ làm việc để gia tăng thu nhập của mình.

Tử vi tuần mới từ 25/9 đến 1/10/2023: Dần có tin vui làm ăn, Thân đón nhận nhiều cát khí, Sửu không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu không lo thiếu tiền, bạn luôn chăm chút bản thân tốt.

Công việc: Người tuổi Sửu công danh có sẵn, chỉ việc học xong và phát triển sự nghiệp theo ý muốn.

Tình cảm: Mối quan hệ cả hai nhiều lần không có tiếng nói chung.

Tài lộc: Tiền bạc không lo thiếu, bạn tập trung tinh thần nỗ lực kiếm thêm thu nhập. 

Sức khoẻ: Thường ốm vặt, cố gắng cải thiện sức khỏe bản thân. 

Tử vi tuần mới từ 25/9 đến 1/10/2023: Dần có tin vui làm ăn, Thân đón nhận nhiều cát khí, Sửu không lo thiếu tiền tiêu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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