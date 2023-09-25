Đúng ngày Trung Thu (15/08 âm lịch), 3 con giáp Thần Tài ban lộc, ‘trúng số’ giàu sang, nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận

Đúng ngày Trung Thu (15/08 âm lịch), Thần Tài mở kho phát lộc mang đến vận may cho 3 con giáp này. Bản mệnh hãy biết nắm lấy thời cơ lên đời đổi vận.
- Tử vi 2 ngày cuối tuần 23-24/09/2023, 3 con giáp tiền về ngập két, lộc về đầy tay, không lo chuyện chi tiêu, tình duyên nở rộ
- Gia chủ muốn tăng tài lộc trong 3 tháng cuối năm 2023 nhất định không được bỏ qua 4 loại cây hút nhiều tài lộc, cả đời hưởng phúc
Tử vi con giáp tuổi Dần
Người tuổi Dần sẽ có những kế hoạch chi tiết giúp cho công việc diễn ra đúng và suôn sẻ. Bản mệnh đạt được hiệu suất công việc cao và được cấp trên ghi nhận, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Nhờ vậy mà vận trình tài lộc ổn định và khởi sắc. Bạn có nhiều cơ hội cộng tác với các khách hàng tiềm năng giúp nâng cao tài chính cá nhân.
Đúng ngày Trung Thu (15/08 âm lịch), con giáp may mắn này cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui cát lành, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Nếu bạn còn là người độc thân thì đó là tin báo có người thầm thương hay được ai đó bày tỏ tình cảm. Tình cảm vợ chồng có thể sẽ có tin vui về chuyện con cái.
Tử vi con giáp tuổi Tỵ
Đúng ngày Trung Thu (15/08 âm lịch), nhờ cục diện lục hợp giúp hàn gắn những rạn nứt trong mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tỵ. Sự chân thành của con giáp này cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng và kéo gần khoảng cách giữa cả hai.
Chính Quan dẫn lối, tuổi Tỵ gặp nhiều may mắn, điềm báo thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Nhờ có tinh thần trách nhiệm cùng năng lực làm việc tốt, bản mệnh giành được mục tiêu mình muốn. Đường tài lộc trong ngày có dấu hiệu tăng tiến rõ ràng.
Tử vi con giáp tuổi Ngọ
Tử vi nói rằng vận thế của người tuổi Ngọ trong năm 2023 tương đối thuận lợi. Về tổng thể, rất nhiều việc có thể diễn ra theo đúng kế hoạch mà bản mệnh đã đặt ra và không vấp phải các trở ngại quá lớn.
Đặc biệt đúng ngày Trung Thu (15/08 âm lịch), bản mệnh có cát tinh trợ lực nên vận trình khởi sắc, tài lộc đổ đến ào ào. Nhờ có phúc khí bẩm sinh, tuổi Ngọ thu về không ít lợi nhuận từ công việc chính, nghề tay trái cũng đem về nguồn thu không nhỏ. Nhìn chung, trong thời gian tới, tuổi Ngọ có thể ung dung tận hưởng cuộc sống sung túc, không thiếu thốn.
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