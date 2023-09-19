Gia chủ muốn tăng tài lộc trong 3 tháng cuối năm 2023 nhất định không được bỏ qua 4 loại cây hút nhiều tài lộc, cả đời hưởng phúc

Cây Trúc Quan Âm là đại diện cho tình yêu thương to lớn, sự vươn lên trong cuộc sống cùng với vẻ đẹp thanh nhã và cao quý. Trúc Quan Âm là một trong những loài cây không còn xa lạ trong văn thơ và đời sống , cũng là biểu tượng cho cốt cách mạnh mẽ, sắt đá của con người Việt Nam.

Cho nên khi trồng cây phong thủy trước nhà, cây Trúc Quan Âm luôn là loại cây được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Cây Trúc Quan Âm tượng trưng cho sự no ấm đầy đủ hạnh phúc cũng như khí thế hiên ngang của bậc tiền nhân trong phong thủy xưa. Vì thế các nghệ nhân hay chơi cây ép dáng làm cây cảnh bonsai trang trí nhà cửa và thu hút tài vận, may mắn cho gia đình.

Dường như tên cây đã nói lên tất cả. Cây đại lộc làm cây trồng trước nhà trong phong thủy thể hiện sự thịnh vượng, tài lộc, giúp sản sinh và điều hòa những dòng năng lượng tích cực trong khuôn viên ngôi nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Với dáng thế độc đáo, tán lá xòe tròn tứ phía, cây đại lộc sẽ giúp cho không gian tiền cảnh trở nên sinh động và đẹp mắt hơn bao giờ hết. Ngoài tên đại lộc, cây còn có nhiều tên gọi khác như Phất Dụ Rồng, Phát Tài Núi…Tên gọi nào cũng nói lên ý nghĩa phong thủy của loại cây cảnh này. Chính vì thế rất nhiều người lựa chọn cây đại lộc làm cây trồng trước nhà.

Cây vạn niên thanh

Đây là loại cây tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt khi được trang trí trước nhà. Về mặt phong thủy, loài cây này có khả năng tạo không gian yên bình cho căn nhà của gia chủ, nhờ vậy mọi người cảm thấy thoải mái và an tâm để bước vào cổng.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vạn niên thanh còn được xem là một vị thuốc trong đông y bởi tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm suy nhược cơ thể cho người uống. Hơn nữa, đây còn là một loài cây đóng vai trò lọc các hợp chất độc như toluen trong không khí theo một nghiên cứu được công bố trên NCBI năm 2017, và điều này sẽ giúp giữ không gian nhà bạn trở nên trong lành hơn.

Cây lộc vừng

Đây là một loại cây rất được ưa chuộng trong khuôn viên của các gia đình với mong muốn đem tài lộc vào nhà. Cây lộc vừng tương đối dễ trồng, có thể trồng từ nhánh của thân cây mẹ, tuổi đời của lộc vừng có thể lên đến hàng trăm năm tuổi.

Ảnh minh họa: Internet

Lộc vừng càng già càng mang nhiều ý nghĩa tâm linh, bởi theo người phương Đông quan niệm, lộc vừng là nơi tích tụ khí nhiều nhất, càng sống lâu, thì lượng khí trong cây càng nhiều. Chính vì thế mà những cây lộc vừng này được nhiều gia chủ trồng trước nhà để mang đến tài lộc cho gia đình.

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