Gia chủ muốn tăng tài lộc trong 3 tháng cuối năm 2023 nhất định không được bỏ qua 4 loại cây hút nhiều tài lộc, cả đời hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 19/09/2023 20:23

Cây cảnh trước nhà không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn có ý nghĩa về mặt phong thủy, nhất là 4 loại cây tài lộc dưới đây. Gia chủ muốn tăng tài, hút lộc trong 3 tháng cuối năm 2023 thì không nên bỏ qua 4 loại cây này nhé. 

Cây Trúc Quan Âm

Cây Trúc Quan Âm là đại diện cho tình yêu thương to lớn, sự vươn lên trong cuộc sống cùng với vẻ đẹp thanh nhã và cao quý. Trúc Quan Âm là một trong những loài cây không còn xa lạ trong văn thơ và đời sống, cũng là biểu tượng cho cốt cách mạnh mẽ, sắt đá của con người Việt Nam.

Gia chủ muốn tăng tài lộc trong 3 tháng cuối năm 2023 nhất định không được bỏ qua 4 loại cây hút nhiều tài lộc, cả đời hưởng phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho nên khi trồng cây phong thủy trước nhà, cây Trúc Quan Âm luôn là loại cây được nhiều người quan tâm và lựa chọn. Cây Trúc Quan Âm tượng trưng cho sự no ấm đầy đủ hạnh phúc cũng như khí thế hiên ngang của bậc tiền nhân trong phong thủy xưa. Vì thế các nghệ nhân hay chơi cây ép dáng làm cây cảnh bonsai trang trí nhà cửa và thu hút tài vận, may mắn cho gia đình.

Cây đại lộc

Dường như tên cây đã nói lên tất cả. Cây đại lộc làm cây trồng trước nhà trong phong thủy thể hiện sự thịnh vượng, tài lộc, giúp sản sinh và điều hòa những dòng năng lượng tích cực trong khuôn viên ngôi nhà. 

Gia chủ muốn tăng tài lộc trong 3 tháng cuối năm 2023 nhất định không được bỏ qua 4 loại cây hút nhiều tài lộc, cả đời hưởng phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với dáng thế độc đáo, tán lá xòe tròn tứ phía, cây đại lộc sẽ giúp cho không gian tiền cảnh trở nên sinh động và đẹp mắt hơn bao giờ hết. Ngoài tên đại lộc, cây còn có nhiều tên gọi khác như Phất Dụ Rồng, Phát Tài Núi…Tên gọi nào cũng nói lên ý nghĩa phong thủy của loại cây cảnh này. Chính vì thế rất nhiều người lựa chọn cây đại lộc làm cây trồng trước nhà.

Cây vạn niên thanh

Đây là loại cây tuy đơn giản nhưng rất bắt mắt khi được trang trí trước nhà. Về mặt phong thủy, loài cây này có khả năng tạo không gian yên bình cho căn nhà của gia chủ, nhờ vậy mọi người cảm thấy thoải mái và an tâm để bước vào cổng.

Gia chủ muốn tăng tài lộc trong 3 tháng cuối năm 2023 nhất định không được bỏ qua 4 loại cây hút nhiều tài lộc, cả đời hưởng phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, vạn niên thanh còn được xem là một vị thuốc trong đông y bởi tác dụng thanh nhiệt, giải độc, giảm suy nhược cơ thể cho người uống. Hơn nữa, đây còn là một loài cây đóng vai trò lọc các hợp chất độc như toluen trong không khí theo một nghiên cứu được công bố trên NCBI năm 2017, và điều này sẽ giúp giữ không gian nhà bạn trở nên trong lành hơn.

Cây lộc vừng 

Đây là một loại cây rất được ưa chuộng trong khuôn viên của các gia đình với mong muốn đem tài lộc vào nhà. Cây lộc vừng tương đối dễ trồng, có thể trồng từ nhánh của thân cây mẹ, tuổi đời của lộc vừng có thể lên đến hàng trăm năm tuổi. 

Gia chủ muốn tăng tài lộc trong 3 tháng cuối năm 2023 nhất định không được bỏ qua 4 loại cây hút nhiều tài lộc, cả đời hưởng phúc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lộc vừng càng già càng mang nhiều ý nghĩa tâm linh, bởi theo người phương Đông quan niệm, lộc vừng là nơi tích tụ khí nhiều nhất, càng sống lâu, thì lượng khí trong cây càng nhiều. Chính vì thế mà những cây lộc vừng này được nhiều gia chủ trồng trước nhà để mang đến tài lộc cho gia đình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo 

Cuối tháng 9 dương lịch, Thần Tài ưu ái cho 3 con giáp đứng đầu danh sách nhận Lộc, ban vàng phát bạc tặng kim cương, giàu lên nhanh chóng  

Cuối tháng 9 dương lịch, Thần Tài ưu ái cho 3 con giáp đứng đầu danh sách nhận Lộc, ban vàng phát bạc tặng kim cương, giàu lên nhanh chóng  

Từ đây đến cuối tháng 9 dương lịch, tài vận của 3 con giáp này sẽ dần có bước chuyển biến tích cực, giàu sang tìm đến, lộc lá kéo đến đầy nhà. 

Xem thêm
Từ khóa:   cây phong thủy cây phong thủy tài lộc cây trồng trước nhà

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 17 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 47 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'