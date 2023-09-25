Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/9): 3 con giáp gặp được nhiều chuyện tốt, công việc thăng tiến như vũ bão, tài lộc giàu sang không ai sánh bằng

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/9), tuổi Thân thực hiện tốt mọi việc được giao, nhưng quan trọng hơn, động lực và năng lượng của bản mệnh tác động tích cực cho mọi người xung quanh. Ai cũng cảm thấy hào hứng khi được làm việc cùng với bản mệnh.

Người độc thân tỏ ra khá dè dặt trong mối quan hệ với người khác giới, có thể đơn giản là vì bản mệnh còn quá thiếu kinh nghiệm. Hãy tin tưởng hơn vào bản thân mình, thể hiện các điểm mạnh, tin rằng bản mệnh có thể gây ấn tượng với nhiều người.

Về mặt tình cảm, con giáp này cảm thấy buồn bã vì nửa kia không quan tâm đến mình. Tuy nhiên, thay vì bị động chờ đợi người ta đến với mình, bản mệnh hãy thử chủ động một lần xem sao, biết đâu lại nhận được niềm vui bất ngờ.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/9), tuổi Mùi nên tập trung làm ăn, tập trung vào công việc ắt sẽ có thành công. Người có công thì trời không phụ lòng, cứ nỗ lực thì quả ngọt sẽ sớm đến tay bản mệnh chứ không phải tay người khác nên cứ yên tâm.

Tài lộc tăng tiến, lương thưởng nhận đều đặn, không bị thiếu mất đồng nào. Con giáp này cũng nên đầu tư cho công việc hiện tại nhiều hơn để tăng thêm thu nhập cho bản thân. Bản mệnh nên biết vận dụng những ưu điểm của bản thân để mọi chuyện diễn ra theo đúng ý mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Liên tiếp 5 ngày tới (26, 27, 28, 29 và 30/9), người tuổi Thìn hôm nay tâm tình khó đoán, bạn bè khó chia sẻ cùng nhau.

Công việc: Người tuổi Thìn có trách nhiệm, luôn hoàn thành những yêu cầu cấp trên giao cho.

Tình cảm: Khó xây dựng mối nhân duyên bền lâu.

Tài lộc: Bạn tận hưởng nguồn tài lộc từ gia đình, và phát triển rực rỡ.

Sức khoẻ: Suy nhược cơ thể, nên ăn uống đầy đủ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.