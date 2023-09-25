Từ đây đến 30/9/2023: 3 con giáp có quý nhân tề tựu bên cạnh, thay phúc đổi mệnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tâm linh - Tử vi 25/09/2023 21:12

Bên cạnh đó, 3 con giáp này cũng không ngần ngại xông pha làm ăn, do đó các dự án đầu tư và kinh doanh cũng mang lại khoản lợi nhuận đáng kể.

Tuổi Dần 

Từ đây đến 30/9/2023, công việc của tuổi Dần tiến triển suôn sẻ. Con giáp này duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp, mọi người đã biết cách hợp tác để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Với những người làm đầu tư, kinh doanh, bản mệnh có thể tìm ra những hướng đầu tư mới mẻ và triển vọng, nhưng đừng vội vàng quá khi đưa ra quyết định. Hãy tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh và nhìn nhận rõ thực lực của mình.

Nếu có kế hoạch xuất hành trong ngày, bản mệnh nên đi về hướng Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp Tài thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bản mệnh gặp được nhiều điều thuận lợi.

Giờ tốt trong ngày: 11h - 13h

Quý nhân phù trợ: Mão, Tuất

Từ đây đến 30/9/2023: 3 con giáp có quý nhân tề tựu bên cạnh, thay phúc đổi mệnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Chính ấn cho biết Tý là con người tháo vát và nhanh trí trong công việc, dù công việc có bế tắc cỡ nào thì bạn vẫn gỡ rối được một cách êm đẹp. Con giáp này chẳng quan tâm đến những gì người khác sân si với mình, cây xanh thì lá cũng xanh mà ăn ở hiền lành thì kiểu gì cũng có lộc làm ăn ngon lành.

Tam Hợp trợ lực khiến đường tài vận của Tý khởi sắc trong ngày này. Nợ được trả được, bạn là người thẳng thắn và ghét nợ nần. Bên cạnh đó con giáp này cũng không ngần ngại xông pha làm ăn, hợp tác vì con đường kiếm tiền của bản thân và sự ấm no của gia đình.

Từ đây đến 30/9/2023: 3 con giáp có quý nhân tề tựu bên cạnh, thay phúc đổi mệnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Từ đây đến 30/9/2023, người tuổi Tỵ thích tự do, làm việc để đam mê được thoả mãn. 

Công việc: Người tuổi Tỵ hôm nay thoả mãn đam mê  chinh phục của chính mình, làm công việc tự do.   

Tình cảm: Hôm nay tình cảm buồn phiền, thường đau lòng vì những chuyện không cần thiết. 

Tài lộc: Hạn chế nguồn tài lộc, thay đổi vận mệnh tài chính. 

Sức khoẻ: Bản thân có sức khoẻ tốt, luôn chăm lo chính mình chu đáo. 

Từ đây đến 30/9/2023: 3 con giáp có quý nhân tề tựu bên cạnh, thay phúc đổi mệnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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