Từ nay tới Tết Nguyên Đán (1/1/2026 âm lịch), 3 con giáp số hưởng phú quý, làm gì cũng thuận lợi, đi đằng Đông hốt bạc, đi đằng Tây gom vàng

25/12/2025

Theo tử vi dự đoán, 3 con giáp sau làm đâu thắng đó, không lo cơm ăn áo mặc.

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn được quý nhân giúp đỡ, công danh thăng tiến liên tục. Con giáp này không bị nản lòng trước các thử thách, và mong muốn đạt được thành công lớn đòi hỏi nỗ lực không ngừng.

Về tài lộc, tuổi Thìn có nguồn thu ổn định từ công việc chính, giúp chi trả nhu cầu thiết yếu, thậm chí dư dôi để đầu tư vào lĩnh vực yêu thích.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Bước sang tháng mới, mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Tý là con giáp thông minh, nhanh nhẹn, đã thích gì là sẽ cố gắng làm tới cùng. Tuổi Tý bước sang năm mới với vận trình khá linh hoạt và nhiều tín hiệu tích cực. Họ luôn biết cân nhắc việc gì nên việc gì không nên để làm, các quyết định chính xác sẽ dẫn họ tới thành công sớm nhất. Các mối quan hệ mang đến cơ hội kiếm tiền, hợp tác hoặc hỗ trợ rất đáng giá.

Tài lộc của tuổi Tý đến theo kiểu từ từ, tích tiểu thành đại. Những khoản thu nhỏ gộp lại thành kết quả lớn, Tý cứ từng bước tiến lên. Đây cũng là con giáp dễ gặp may mắn bất ngờ trong ngày đầu năm, từ lời mời hợp tác cho đến ý tưởng sinh tiền.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

